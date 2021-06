18 giu 2021 18:26

“VENT’ANNI FA’ CI AVEVI PROMESSO CHE QUELLA MAGLIA DI MERDA NON L’AVRESTI MAI INDOSSATA…. TRE SETTIMANE DOPO FIRMI PER I GOBBI” – LO STRISCIONE DEGLI ULTRAS DEL PARMA CONTRO IL RITORNO DI GIGI BUFFON: “ADESSO TORNI NELL’ UNICO CLUB CHE TI HA PERMESSO DI VINCERE IN EUROPA. PER NOI SEI E SARAI SEMPRE UN PICCOLO UOMO” – GIA' NEL 2019 I “1977 BOYS PARMA” SI SCAGLIARONO CONTRO IL PORTIERE PER LA SCELTA DEL NUMERO 77 SULLA MAGLIA DELLA JUVE...