22 feb 2023 16:31

LA “VERONICA” DI ADRIANO PANATTA SULLA POLITICA – L’EX TENNISTA CHE NON HA MAI FATTO MISTERO DELLE SUE SIMPATIE RIFORMISTE: “ALLE PRIMARIE DEL PD NON VOTO, NON HO VOGLIA. BONACCINI E SCHLEIN? SE FOSSERO TENNISTI SAREBBERO UN REGOLARISTA COME BARAZZUTTI E ROBERTA VINCI, UNA GIOCATRICE D’ATTACCO - LA PREMIER MELONI? POTREBBE ESSERE UNA CAPARBIA COME STEFFI GRAFF” - LA RISPOSTA A PIETRANGELI: "DICE CHE E'PIU' FORTE DI ME? HA QUASI 90 ANNI, CI VUOLE PAZIENZA"