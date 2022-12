“ABROGARE IL TAMPONE IN USCITA DALL'ISOLAMENTO DOMICILIARE PER I SINTOMATICI, È UN RISCHIO TROPPO ALTO” - IL VIROLOGO PREGLIASCO CONTRO LA DECISIONE DEL GOVERNO DI ELIMINARE LE ULTIME RESTRIZIONI ANTI-COVID: “NON FAR PAGARE LE MULTE AI NO VAX? QUESTA, COSÌ COME IL RIENTRO A LAVORO DEI MEDICI NON VACCINATI, E' UNA SCELTA POLITICA. CERTO È CHE COSÌ SI MANDANO SEGNALI AMBIGUI. IN QUESTO MODO SI ALLONTANANO LE PERSONE DALLA VACCINAZIONE ANCHE PERCHÉ C'È GIÀ UNA CERTA STANCHEZZA VACCINALE..."