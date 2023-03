1 mar 2023 13:56

“VIPERETTA” STRITOLATO DAI DEBITI – LA SAMPDORIA, DI PROPRIETÀ DELLA FAMIGLIA FERRERO, HA QUATTRO MESI TROVARE UN MODO PER SALVARSI DAL BARATRO FINANZIARIO. IL TRIBUNALE DI GENOVA HA DATO 120 GIORNI ALLA SOCIETÀ PER EVITARE IL FALLIMENTO, IL BLUCERCHIATI SONO INDEBITATI PER 200 MILIONI DI EURO – IL CLUB DOVRÀ COMUNQUE PAGARE GLI STIPENDI IL PROSSIMO 16 MAGGIO...