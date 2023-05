“VOGLIO LA ROMA IN FINALE NON TANTO PER ME, MA PER LA SQUADRA E I TIFOSI…” – LA CARICA DI MOURINHO PRIMA DELLA SEMIFINALE DI QUESTA SERA CON IL BAYER LEVERKUSEN: “IL MIO FUTURO? NON CI VOGLIO PENSARE - DYBALA E SMALLING CI SARANNO, NON PER 90 MINUTI. SIAMO L'UNICA TRA LE QUATTRO SQUADRE ARRIVATE SIN QUI A NON VENIRE DALLA CHAMPIONS, POTREI DIRE CHE ABBIAMO GIÀ VINTO". E MATIC: "È LA GARA PIÙ IMPORTANTE DELLA MIA CARRIERA"

Da sportmediaset.mediaset.it

In casa Roma è tutto pronto per il ritorno della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. E José Mourinho suona la carica e tiene alta la concentrazione. "Non voglio pensare né alla finale né al mio futuro, il focus è solo sulla semifinale di domani", ha spiegato il tecnico giallorosso. "Voglio arrivare in finale non tanto per me, ma per la squadra e i tifosi - ha continuato -.

I tifosi sono straordinari e i ragazzi sono un gruppo incredibile che sta dando tutto tra tante difficoltà. Il calcio però non regala niente e per andare in finale dovremo fare una gara straordinaria". "El Shaarawy, Smalling e Dybala possono giocare, solo Karsdorp e Llorente non possono giocare", ha aggiunto parlando dei calciatori a disposizione per il secondo round col Bayer -. Vediamo quanti minuti hanno nelle gambe Paulo e Chris, hanno giocato e si sono allenati poco o nulla. Non hanno i 90', vedremo quando utilizzarli".

"Non sono scaramantico. I bookmakers non li considero e non mi sento favorito. Quando si arriva in semifinale c'è il 25% di possibilità di vincere la competizione e il 50% di poter arrivare in finale -. Questa è la mia scaramanzia che diventa pragmatismo. Sarà molto lunga domani". "Il presente è sempre il momento più importante. Il passato è passato e il futuro non lo conosciamo", ha proseguito il tecnico giallorosso. "Non so quale direzione prenderà la partita, quello che sappiamo è che vogliamo arrivare in finale", ha continuato.

"Se l'Europa League fosse solo per chi ha iniziato l'Europa League noi l'avremmo già vinta, ma non è così. Io voglio la coppa - ha spiegato lo Special One -. Massimo rispetto per il Bayer, è 1-0 all'intervallo, manca il secondo tempo. Ha più valore una squadra che ha giocato 14 partite in Europa League, piuttosto che una squadra che investe per la Champions e si ritrova qui dopo i gironi". "Giocare il ritorno in casa è sempre meglio, però mentalmente era difficile l'andata in casa perché sapevamo i loro punti di forza e noi lì, teoricamente, eravamo obbligati a vincere - ha concluso -. Vediamo domani se riusciamo ad andare in finale".

MATIC: "BAYER? ABBIAMO PREPARATO TUTTO"

Insieme a Mourinho in conferenza stampa si è presentato anche Nemanja Matic. "Abbiamo preparato questa partita come sempre, il nostro mister ha già giocato partite del genere e ci ha detto che dobbiamo giocare con tutto quello che abbiamo e dobbiamo essere concentrati per tutti i 90' - ha spiegato il centrocampista giallorosso -. Il Leverkusen ha la qualità di una grande squadra, non sarà facile giocare qui. Penso che abbiamo preparato bene la nostra partita, vediamo come finirà".

