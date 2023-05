“VORREI SPARGERE LE MIE CENERI A TRIGORIA” – L’EX DS DELLA ROMA WALTER SABATINI: “LA NOTTE NON DORMO PERCHE' MI TORMENTA NON AVER VINTO LO SCUDETTO CON QUELLA ROMA, ERAVAMO FORTISSIMI - SPALLETTI? UN UOMO MOLTO SOFFERTO. CON TOTTI HA ESAGERATO. IO AL NAPOLI? DE LAURENTIIS MI CACCEREBBE DOPO DUE GIORNI. E ALLA JUVE? “CERTO CHE CI ANDREI, NON MI VOGLIONO. MA MAGARI MI VORRANNO PRESTO…”

Da Un Giorno da Pecora

Dove vorrei spargere le mie ceneri? “Il mio luogo ideale sarebbe il centro sportivo di Trigoria, ma non me lo permetteranno mai. Se me lo facessero fare sceglierei sicuramente quel luogo”. A parlare, ospite di Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora, è l'ex ds di Roma e molte altre squadre Walter Sabatini, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. La Roma che l'ha visto protagonista era in grado di vincere uno scudetto? “Sì. La notte dormo poco perché non sono riuscito a vincere uno scudetto con la Roma e non per non aver mai vinto un campionato in generale. Mi tormenta non aver portato a casa uno scudetto con i giallorossi - ha detto a Un Giorno da Pecora il ds - perché avevamo davvero una squadra fortissima”.

“Io ho portato il 'secondo' Spalletti alla Roma, e posso dire che è un uomo molto sofferto, anche più sofferto di me”. A parlare, ospite di Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora, è l'ex ds di Roma e molte altre squadre Walter Sabatini, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Cosa ne pensa, oggi, della vicenda che lo contrapponeva a Francesco Totti? “Spalletti faceva l'allenatore e aveva il diritto di fare delle scelte, Totti che è un'entità metafisica a Roma e ha trovato uno schieramento che rendeva le decisioni del tecnico uno psicodramma collettivo”.

Lei da che parte stava? “Luciano ha esagerato in alcune cose che poteva fare più dolcemente, e invece è andato dritto per dritto, creandosi problemi anche personali, visto che minacciarono persino la sua famiglia”. Lei che viveva lo spogliatoio romanista tutti i giorni, li ha mai visti litigare? “Non hanno mai litigato loro due - ha detto a Un Giorno da Pecora Sabatini - anzi Spalletti quando mi parlava di Totti lo faceva solo per parlarne bene, non mi ha mai parlato male del capitano”.

Se andrei a fare il ds al Napoli? “De Laurentis non mi vuole, non ha bisogno di uno come me, mi caccerebbe dopo due giorni”. A parlare, ospite di Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora, è l'ex ds di Roma e molte altre squadre Walter Sabatini, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Potrebbe tornare alla Roma? “No”. E alla Juve ci andrebbe? “Certo che ci andrei, vorrei andarci ma non mi vogliono. Ma magari mi vorranno presto”.

Che cos'è per Walter Sabatini il calcio? “Non è un gioco, è una vera tragedia, ai tempi di Eschilo lo avrebbero rappresentato negli anfiteatri greci. Senza di me il calcio è molto più triste ed incompleto". Perché? "Perché io completo il capitale umano del calcio, ho una mia funzione in questo mondo. Nessuno può rendere questo sport meno triste, solo io posso farlo e attendo che mi chiamino per colmare questa carenza”. E cosa farà nel frattempo? “Mi chiameranno – ha detto a Rai Radio1 Sabatini – intanto avendo una vena artistica latente, visto che scrivo e dipingo, mi dedicherò a quello”.

Lei ha lavorato per moltissime squadre: qual è quella per cui ha sempre fatto il tifo? “ho fatto un tifo smodato per tutte quelle in cui ho lavorato ma da bambino ero milanista - ha spiegato a Rai Radio1 il dirigente - ho sempre avuto una simpatia per i rossoneri e ce l'ho ancora oggi. Il mio mito era Gianni Rivera...” Si dice che lei non abbia molti amici in questo mondo. E non solo “Posso dire di non essere amico di nessuno, l'amicizia è troppo impegnativa per me. Questo vale tanto nel mondo del calcio che nella mia vita. Non sono quello che manda gli auguri al compleanno, che palle...e questo vale anche per il mio compleanno, che è stato qualche giorno fa: non ho risposto a nessuno dei messaggi di auguri che mi hanno fatto”.

