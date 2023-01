“ZANIOLO TRADITORE, MERDA SENZA ONORE” – DOPO MOURINHO, ANCHE LA CURVA SUD SFANCULA IL CALCIATORE FACENDOGLI TROVARE UNO STRISCIONE INEQUIVOCABILE AL COLOSSEO – IL NUMERO 22 HA PRIMA RIFIUTATO LA CONVOCAZIONE CON LO SPEZIA PER POI DIRE NO ALLA RICCA OFFERTA DEL BOURNEMOUTH – E MOU LO LASCIA IN PANCHINA CONTRO IL NAPOLI: “È UN MESE CHE DICE CHE VUOLE ANDARE VIA…”

1. ROMA, STRISCIONE CHOC AL COLOSSEO CONTRO ZANIOLO: «TRADITORE SENZA ONORE»

Francesco Balzani per www.leggo.it

Dopo Mourinho anche la Curva Sud prende posizione contro Zaniolo. Nella notte, sul solito ponte di via degli Annibaldi in cui si intravede il Colosseo, è apparso uno striscione dall'inequivocabile significato: «Zaniolo traditore, m... senza onore». Una presa di posizione forte dopo le ultimie decisioni del numero 22 che ha prima rifiutato la convocazione con lo Spezia per poi dire no alla ricca offerta del Bournemouth. Ieri proprio aveva dichiarato che «Zaniolo è fuori dal progetto Roma». Altre scritte sono apparse sui muri della capitale.

2. MOURINHO: «ZANIOLO DA UN MESE CHE VUOLE ANDARE VIA: PER LUI NIENTE NAPOLI»

Niente Napoli per Zaniolo: ormai è rottura totale con la Roma. «Purtroppo quello che ho detto dopo lo Spezia sembra stia diventando realtà. Mi aspettavo la sua permanenza, ma ad oggi aggiungo purtroppo». Così Josè Mourinho alla vigilia della sfida col Napoli sul caso Zaniolo.

Mou: «Se uno dice a tutti che non vuole giocare nella Roma, io dico purtroppo»

«Perché purtroppo? È un mese che dice di voler andare via - prosegue - Se uno dice sempre a tutti che non vuole vestire la maglia della Roma, io devo dire purtroppo. La situazione ideale è che il calciatore sia felice, ma oggi dico nuovamente che Zaniolo non sarà a disposizione, ci concentriamo sulla partita e che il mio focus è sui giocatori che ci saranno. Non è il caso di Zaniolo, non farà parte del progetto Napoli».

