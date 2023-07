LEAO, CANTA CHE TI PASSA! VOI LO SAPEVATE CHE IL NUMERO 10 DEL MILAN HA REGISTRATO 2 DISCHI? IL PRIMO NEL 2021 (“BEGINNING”) E UN ALTRO IN QUESTI GIORNI, “MY LIFE IN EACH VERSE” – NELLE 17 CANZONI RAP APPENA PUBBLICATE IL GIOCATORE, CHE IN STUDIO DI REGISTRAZIONE SI FA CHIAMARE "WAY45", RACCONTA LA SUA INFANZIA CON POCHI SOLDI, IL SUCCESSO E LA NUOVA VITA CON MILIONI DI EURO IN BANCA...

Estratto dell’articolo di Carlos Passerini per il “Corriere della Sera”

RAFA LEAO RAPPER 1

«In ogni verso c’è la mia vita». Parole (e musica) di Rafael Leao, o meglio di WAY45, che è poi il nome d’arte dell’attaccante portoghese del Milan quando si mette davanti al microfono. Gol e rap, calcio e canzoni: la vita del formidabile numero 10 rossonero si divide così, fra due grandi passioni, appunto il pallone e il canto.

Sui suoi dribbling a San Siro, c’è poco da aggiungere: talento purissimo, Rafa è l’oro del Diavolo, con una valutazione da oltre 100 milioni di euro che ne fa uno dei giocatori più ambiti al mondo. Il ragazzo però non si sente solo un calciatore.

RAFA LEAO RAPPER

L’amore per la musica lo ha portato a incidere due album, a soli 24 anni. Nel 2021 il primo da solista, Beginning, L’inizio: 7 tracce che si dividono tra inglese e portoghese, fra rap, trap e drill, che raccontano la sua storia, dai sacrifici fino al successo. Ora il secondo, uscito in questi giorni, dal titolo My life in each verse, cioè La mia vita in ogni verso, che contiene 17 tracce.

RAFA LEAO RAPPER 2

[…] Chi lo conosce assicura che per lui è più facile parlare con le canzoni che nelle interviste: «Non mostro mai le mie emozioni e i miei sentimenti, ma attraverso la musica posso farlo». La passione per le note arriva da papà Antonio («faceva musica quando era giovane») e inizialmente è stato un hobby domestico […]

La legge del ghetto, i sacrifici per uscirne. Appena può torna dagli amici del quartiere, che aiuta in maniera concreta. La sua vita però ora è a Milano. Qui ha trovato il sorriso, suo marchio di fabbrica in campo e fuori. Viene da dire che Rafa gioca come canta e canta come gioca. Milano oggi è casa sua e anche per questo ha scelto di prolungare il contratto con il Milan fino al 2027 a 5 milioni all’anno più premi. […]

leao foto mezzelani gmt 14 rafael leao milan napoli 4 leao foto mezzelani gmt 9