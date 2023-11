7 nov 2023 23:16

LEAO MERAVIGLIAO! IL MILAN BATTE IL PSG 2-1 E SI RILANCIA: IL PORTOGHESE SEGNA IN ROVESCIATA E ZITTISCE IN MODO POLEMICO I TIFOSI DOPO I FISCHI DI SABATO CONTRO L'UDINESE – GIRONE EQUILIBRATISSIMO, LA PROSSIMA SFIDA PER PIOLI SARÀ IN CASA CONTRO IL BORUSSIA DORTMUND – IMMOBILE, AL GOL NUMERO 200 CON LA LAZIO, TRASCINA SARRI: 1-0 SUL FEYENOORD E I BIANCOCELESTI TORNANO AL SECONDO POSTO…