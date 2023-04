LEAO MERAVIGLIAO – IL MILAN NE FA 4 AL NAPOLI (CHE NON E’ MAI SCESO IN CAMPO) E SI RIPRENDE IL TERZO POSTO: DOPO 11 PARTITE SENZA GOL, IL PORTOGHESE REALIZZA UNA DOPPIETTA. A SEGNO ANCHE DIAZ E SAELEMAEKERS - L’ESULTANZA DI LEAO FA INCAZZARE SPALLETTI CHE LO RIPRENDE. INTERVIENE ANCHE MALDINI – “MISTER SEI NERVOSO, MA HAI VINTO IL CAMPIONATO, CHE CAZZO VUOI?” – LA PROTESTA DEGLI ULTRAS NAPOLETANI CONTRO DE LAURENTIIS – VIDEO

Paolo Maldini discutiendo con Luciano Spalletti en el túnel a los camerinos antes de que arranque el segundo tiempo del partido entre el Napoli y el Milan. pic.twitter.com/7q74zrkF2Z — Universo AC Milan (@UniversoACMilan) April 2, 2023

(...) Certo, siamo “solo” in campionato e c’è da scommettere che il Napoli di coppa non sarà quello di questa sera, ma una cosa è certa: ora che si fa sul serio, il Diavolo è più vivo e in salute che mai. E riprende a correre in classifica: con il 4-0 del Maradona, i rossoneri scavalcano l’Inter e si piazzano al terzo posto, mentre Pioli ritrova in una notte sola il vero Leao – non aveva mai segnato al Napoli, stavolta ne fa due sotto gli occhi del “rivale” Kvara –, il gol di Diaz che in A mancava da ottobre e il contributo dalla panchina: il 4-0 porta la firma scintillante di Saelemaekers. Per il Napoli, alla terza sconfitta in campionato, è un vero shock: se stasera i 20 punti di divario in classifica non si sono visti, figuratevi in Champions...

MALDINI VS SPALLETTI

Clima caldo negli spogliatoi di Napoli-Milan con i rossoneri che hanno concluso il primo tempo con un doppio vantaggio grazie ai gol di Leao e Diaz. Proprio in occasione del primo vantaggio da parte del portoghese, c’è stata l’esultanza particolare del giocatore che si è portato le mani aperte ai lati della bocca sorridendo verso il pubblico. Un gesto che è stato interpretato dai partenopei quasi come un segno di scherno. Proprio su questo tema, nel tunnel prima del rientro c’è stato un diverbio tra il tecnico del Napoli e il dirigente del Milan nel tunnel all’intervallo: Spalletti non avrebbe gradito l’esultanza di Leão dopo il goal.

Le telecamere di Sky hanno ripreso tutto ciò e si vede Spalletti che apostrofa Leao con un atteggiamento evidentemente infastidito puntando il dito indice. Dal video non si riescono a capire perfettamente le parole del tecnico del Napoli, ma si comprendono benissimo quelle di Maldini che a un certo punto sbotta: “Sei proprio nervoso mister… stai proprio esagerando, ma che ca**o è?”.