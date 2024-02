27 feb 2024 17:50

LEGA A NEL PALLONE – L’ACCOUNT SOCIAL UFFICIALE IN LINGUA INGLESE DELLA LEGA SERIE A CHIAMA MICHAEL KAYODE “CAMPIONE AFRICANO”. PECCATO CHE L’ESTERNO DELLA FIORENTINA SIA ITALIANO. È NATO A BORGOMANERO, IN PROVINCIA DI NOVARA, DA GENITORI DELLA NIGERIA E HA PURE SEGNATO NELLA FINALE DELL'EUROPEO VINTO DALLA NAZIONALE UNDER 19 ITALIANA…