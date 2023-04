LA LEGA A SI SPACCA (TANTO PER CAMBIARE): NAPOLI, JUVE, ROMA, MILAN, FIORENTINA VOTANO CONTRO LA SCELTA DI RDS COME PARTNER PER LA RADIO DELLA LEGA SERIE A - SUI DIRITTI TV SI LAVORA A UN “BANDO MATRIOSKA”: SIA SKY SIA DAZN POTREBBERO COSÌ TRASMETTERE QUASI TUTTE LE PARTITE IN CO-ESCLUSIVA: MENTRE UNA PARTITA POTREBBE FINIRE A MEDIASET O AMAZON - E SUI FONDI...

Estratto dell'articolo di Tobia De Stefano per “La Verità”

Il nome era dato per scontato: inizialmente nella gara per affiancare la Serie A nella realizzazione del nuovo canale radio c’erano tre gruppi: Rtl (edita da Rtl 102.5 Hit Radio) Rds (Radio Dimensione Suono) e il gruppo Triboo (editore fra l’altro di Radio Nerazzurra). Poi, dopo un primo processo di selezione i partner in corsa sono rimasti due: Rds e Triboo.

E alla fine, come ampiamente previsto, ha prevalso la prima. Non altrettanto scontato però era lo schieramento delle squadre, soprattutto top, della massima serie del campionato di calcio. Avrebbero detto sì al progetto? La divisione, nell’aria da tempo, ha portato, secondo quanto risulta alla Verità al voto contrario di alcune big. Tra queste in particolare Roma, Milan, Fiorentina, Juve e Napoli. Se si va a vedere la classifica a oggi: prima, terza, quarta e quinta del campionato. Ma quella della radio non era l’unica decisione da prendere.

L’altro piatto forte dell’assemblea riguardava infatti il tema dei fondi e delle banche.

(...)Il 5 maggio in occasione della prossima assemblea in presenza verrà scelta la società che avrà quindi il compito di valutare quanto messo sul piatto da fondi e banche. L’obiettivo comunque è quello di racimolare almeno 1 miliardo all’anno dai diritti interni per la serie A. E uno dei progetti è quello che cosiddetto «bando matrioska»: sia Sky sia Dazn potrebbero così trasmettere quasi tutte le partite in co-esclusiva. Si ipotizza: nove incontri su 10 tra le due piattaforme per ciascuna giornata di campionato con l’utente finale che deciderà a quale piattaforma abbonarsi. In questo modo resterebbe in ballo la decima partita che andrà comunque su una emittente diversa: in ballo ci sarebbero Mediaset e Amazon. Ma siamo solo alle battute iniziali di una partita che promette scintille e sorprese.

