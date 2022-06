LEGGENDARIO NADAL: E' IL CANTO DEL CIGNO? - NON C’E’ STORIA A PARIGI, "RE RAFA" DEMOLISCE RUUD E CONQUISTA IL ROLAND GARROS PER LA 14ESIMA VOLTA. È RECORD DI SLAM: 22. E ADESSO? SMETTE O CONTINUA? NEI GIORNI SCORSI, IL MAIORCHINO AVEVA EVITATO DI RISPONDERE ALLE DOMANDE SUL FUTURO. COLPA DEL PIEDE, TALMENTE DOLORANTE DA "TOGLIERMI LA FELICITÀ ANCHE NELLA VITA" – IL SUO STAFF SMENTISCE L’ADDIO ANNUNCIATO DAI MEDIA FRANCESI: “NOTIZIE FALSE” - VIDEO

Federica Cocchi per gazzetta.it

Eccolo Rafa Nadal 14° imperatore delle terre rosse, guerriero indomabile. Solleva la coppa Rafa, per la 14esima volta proprio come ha fatto il suo Real Madrid, la squadra del cuore, quella di cui un giorno sogna di poter essere presidente. Il futuro potrebbe già essere deciso, la numero 14, conquistata contro un Casper Ruud battuto 6-3 6-3 6-0 alla prima finale Slam della carriera, potrebbe anche essere stata l'ultima volta di Rafa a Parigi. Ora tutti i tifosi di Nadal, e in generale del tennis sono in trepida attesa per le parole. Va o resta? Darà l'addio a Parigi o sarà un arrivederci?

Nei giorni scorsi, il campione di 22 Slam, aveva evitato di rispondere con troppa decisione alle domande sul futuro al Roland Garros. Colpa del piede, talmente dolorante da "togliermi la felicità anche nella vita". Un piede che nei giorni lo ha costretto anche a giocare sotto anestetico locale ma che non gli ha impedito di piazzare la quattordicesima zampata. Un numero impressionate se solo si pensa che prima dell'avvento dei tre fenomeni del tennis, il record di Slam totali era di Pete Sampras con 14 titoli complessivi.

Già nel corridoio si vede che Casper Ruud è teso, si sposta da un piede all'altro nervosamente, come i ragazzini prima di un esame. Anche un norvegese non troppo abituato a mostrare emozioni come lui può sciogliersi di fronte al centrale parigino pieno. Chi non avrebbe timore a entrare nel tempio del gigante, al cospetto del gigante medesimo?

Rafa e Ruud si conoscono, è proprio nell'Accademia del maiorchino che Casper ha scelto di fare base per crescere. I due hanno giocato qualche volta, ma sempre e solo in allenamento. la prima volta in una finale Slam è da brividi. Ruud nel primo set perde la battuta al primo game di servizio finendo sotto 2-0. Riesce comunque a recuperare lo svantaggio ma Nadal tenta ancora la fuga nel 4° game portandosi sul 3-1 con un break. Un solo game di vantaggio, ma sufficiente al campione per chiudere il 1° set 6-3 in 48 minuti.

il re felipe di spagna tifa nadal

Nel secondo set prova subito a scattare Rafa che ha due palle break ma non riesce a concretizzarle, anzi subisce il break a zero nel 4° gioco grazie a tre errori e finisce sotto 3-1. Ma la reazione è immediata e lo spagnolo si riprende il servizio, completando la rimonta per il 3-3. Non solo, strappa la battuta al norvegese nel cruciale settimo game e passa in vantaggio 4-3 e servizio. Sul 5-3 ha quattro set point sulla battuta di Ruud. Cinque game di fila per Rafa che vince il ° set 6-3 ed è a un solo set dalla storia.

IL FINALE— Sotto 2-0 Ruud è rassegnato, perde la battuta nel secondo game e finisce sotto 4-0 in un amen cedendo due volte la battuta. È fuori dalla finale, di testa e quindi di gioco. Per Nadal chiudere è solo una formalità. Alzare la Coppa numero 14 al Roland Garros, invece, è leggenda.

