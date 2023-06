LEI CORNUTA, LUI MAZZIATO - NEYMAR NON RIESCE A TENERSELO NELLE MUTANDE: AVREBBE GIÀ VIOLATO IL PUR GENEROSO ACCORDO CHE AVEVA RAGGIUNTO CON LA FIDANZATA, BRUNA BIANCARDI - LA RAGAZZA E IL CALCIATORE AVEVANO STABILITO CHE LUI POTESSE CORNIFICARLA, MA SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI: NIENTE BACI SULLA BOCCA, USO DEL PRESERVATIVO E DISCREZIONE - E INVECE, L'INFLUENCER BRASILIANA FERNANDA CAMPOS HA SPIATTELLATO A TUTTI CHE IL 12 GIUGNO SI È SOLLAZZATA CON L'ATTACCANTE. IL SOLO FATTO CHE LA NOTIZIA SIA STATA RESA PUBBLICA HA FATTO IMBESTIALIRE BRUNA BIANCARDI E "O NEY" HA DOVUTO...





neymar bruna biancardi 2

Estratto dell'articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it

Hanno fatto il giro del mondo le condizioni che avrebbero permesso a Neymar di tradire la sua fidanzata, e madre del suo futuro bambino, Bruna Biancardi. Ossia, niente baci sulla bocca, utilizzo del preservativo e discrezione. Ma Neymar, […] ha subito violato il discusso accordo nell’avventura amorosa con un’altra influencer brasiliana: è venuta a mancare la discrezione.

In sostanza, O Ney è stato incastrato dalla sua amante, l’influencer brasiliana Fernanda Campos. Lei ha rivelato di aver passato la vigilia dell'equivalente del nostro San Valentino (in Brasile è il 12 giugno) in compagnia del fuoriclasse del Psg. […]

fernanda campos 5

Insomma, la cosa non è che sia proprio rimasta nascosta, come avrebbe preferito Bruna Biancardi, nel frattempo andata su tutte le furie. Anche perché l’amante ha pure pubblicato gli screen della chat con l’attaccante. Ed è per questo che Neymar si è voluto scusare con la fidanzata, con un lungo post su Instagram: «Lo faccio per voi due e per la vostra famiglia. Giustificare l’ingiustificabile. Non ce n’era bisogno. Ma ho bisogno di te nella nostra vita. Ho visto quanto sei stata esposta, quanto hai sofferto per tutto questo e quanto vuoi essere al mio fianco. E io al tuo fianco. Ho fatto un errore. Ho sbagliato con te. Oserei dire che sbaglio ogni giorno, dentro e fuori dal campo. Ma i miei errori nella mia vita personale li risolvo a casa, nella mia privacy con la mia famiglia e i miei amici», si legge.

fernanda campos 9

[…] «Tutto questo ha colpito una delle persone più speciali della mia vita. La donna che sognavo di avere al mio fianco, la madre di mio figlio. Bru, mi sono già scusato per i miei errori, per l’inutile esposizione, ma mi sento in dovere di ribadirlo pubblicamente. Se una questione privata è diventata pubblica, le scuse devono essere rese pubbliche. Non riesco a immaginarmi senza di te. Non so se ce la faremo, ma oggi sei la certezza che voglio provarci. Il nostro scopo prevarrà, il nostro amore per il nostro bambino vincerà, il nostro amore reciproco ci rafforzerà. Sempre noi. Ti amo». […]

