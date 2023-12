18 dic 2023 19:42

LEI NON SA CHI SONO IO! AI SORTEGGI CHAMPIONS A NYON, JAVIER ZANETTI E’ STATO RIMBALZATO ALL’INGRESSO: EPPURE NON HA MAI CAMBIATO PETTINATURA IN TUTTI QUESTI ANNI. COME HANNO FATTO A NON RICONOSCERLO? - IL MALTEMPO HA FATTO RITARDARE L’ARRIVO DELL’EX CAPITANO NERAZZURRO. LA SEVERITÀ DI UN BODYGUARD HA RISCHIATO DI FARGLI SALTARE L’EVENTO. LE SCUSE DELL’UEFA - VIDEO