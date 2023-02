21 feb 2023 13:13

LEO MESSI GOES TO HOLLYWOOD - SU INSTAGRAM "LA PULCE" HA FATTO UNA STORIA IN CUI CELEBRA IL FILM CANDIDATO ALL’OSCAR "ARGENTINA, 1985" DI SANTIAGO MITRE, CHE RACCONTA IL PROCESSO ALLA GIUNTA MILITARE ARGENTINA, DOPO LA FINE DELLA DITTATURA - OGGI LEO È NOTO PER I SUOI DISCUSSI RAPPORTI CON I REGIMI DI QATAR E ARABIA SAUDITA, MA È SEMPRE STATO MOLTO SENSIBILE AL TEMA DEI DESAPARECIDOS. LA BATTAGLIA PER JORGE JULIO LOPEZ - VIDEO