LEWIS HAMILTON, IL VALENTINO ROSSI DELLA FORMULA 1? - IL PILOTA BRITANNICO CONTINUA A PUNTARE IL SOGNO DI SUPERARE SCHUMACHER NEL NUMERO DI TITOLI VINTI - MA NON SARÀ UN COMPITO FACILE: LA NUOVA MONOPOSTO DELLA MERCEDES NON È ANCORA ALL'ALTEZZA DELLE CONCORRENTI - PER "SIR LEWIS" CI SARANNO ALTRI OSTACOLI: LA FIA HA VIETATO AI PILOTI DI RILASCIARE DICHIARAZIONI POLITICHE, PERSONALI O RELIGIOSE SENZA AUTORIZZAZIONE E ANCHE DI INDOSSARE GIOIELLI - HAMILTON SE NE FOTTE, SAPENDO CHE SENZA DI LUI NESSUNO SI FILEREBBE LO SPORT E INFATTI…

Estratto dell'articolo di Stefano Mancini per “La Stampa”

Il momento magico è terminato il giorno in cui Verstappen gli ha soffiato l'ottavo titolo. Era fine 2021: svanito il sogno di superare Schumacher, Lewis Hamilton non ha più vinto. E difficilmente ci riuscirà quest'anno […] Nel 2022 aveva ricevuto le scuse di Toto Wolff, il team principal della Mercedes: «Lewis, perdonaci se ti abbiamo dato una macchina di m.».

Purtroppo per lui, sembra proprio che neanche la monoposto messa in pista negli ultimi tre giorni di test sia una meraviglia, tanto che gli sviluppi in programma da qui a metà stagione la renderanno più simile alla concorrenza, […] con due anni di ritardo. Ciò lascia pensare che la prossima Mercedes competitiva non arriverà prima del 2026, all'inizio di una rivoluzione tecnica che riguarderà soprattutto i motori.

Lewis è fiducioso: «Non siamo dove vorremmo essere, però è una buona base dalla quale partire. Nelle prime due gare arriverà una nuova carrozzeria che sarà un'evoluzione della nostra e non imiterà quella della Red Bull», anche se Wolff sostiene il contrario. […]

Nella scalata di Hamilton includiamo anche altre battaglie, in pista e fuori. Il sette volte campione del mondo ha gestito finora benissimo la rivalità con il compagno di squadra George Russell. Nel momento in cui lo ha indicato come erede di fatto ha ammesso che prima o poi andrà più veloce di lui. Più prima che poi: l'unica vittoria Mercedes 2022 porta la firma di Russell.

Lewis cerca innanzitutto di sfatare una maledizione statistica: nessun pilota ha mai vinto dopo aver toccato quota 300 Gran premi. Lui è arrivato a 310, contro i 356 di Alonso. […] Le battaglie sociali di Hamilton avranno un nuovo avversario, la Federazione internazionale dell'automobile, che ha vietato ai piloti di rilasciare dichiarazioni politiche, personali o religiose senza previa autorizzazione. Replica di Hamilton: «Farò quello che voglio come sempre. La Formula 1 non metterà il bavaglio a nessuno».

E a nessuno potrà vietare di portare a bordo qualche etto di gioielli, di nuovo in conflitto con la Fia […]Tanto per far capire che non cambierà idea, Lewis si è presentato in Bahrein con due nuovi piercing al naso. L'avessero fatto Ocon o Tsunoda sarebbero rimasti ai box, ma la Formula 1 non può privarsi del suo patriarca […]

