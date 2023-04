12 apr 2023 00:03

LEZIONE DI CALCIO DI GUARDIOLA! IL MANCHESTER CITY SPAZZA VIA IL BAYERN: 3-0 E SEMIFINALE IN TASCA - CITIZENS A SEGNO CON RODRI, BERNARDO SILVA E HAALAND. SENZA LE PARATE DI SOMMER, IL PASSIVO SAREBBE STATO MOLTO PIÙ AMPIO. IL RITORNO DI TUCHEL NON POTEVA ESSERE PIU’ AMARO: PER I BAVARESI E’ LA PRIMA PARTITA PERSA IN CHAMPIONS LEAGUE. CON JULIAN NAGELSMANN IN PANCHINA IL BAYERN LE AVEVA VINTE TUTTE..