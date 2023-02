A LEZIONE DI VITA DAL PARA-GURU GUARDIOLA – L’ALLENATORE DEL MANCHESTER CITY DICE LA SUA SUL CALO DI RENDIMENTO DI HAALAND: “È COLPA NOSTRA. DOBBIAMO CERCARLO UN PO’ DI PIÙ”. E RIGUARDO ALLA FRUSTRAZIONE MANIFESTATA DALL’ATTACCANTE NORVEGESE, TIRA FUORI UNA PERLA: “QUELLO DELL’ATTACCANTE È IL RUOLO PIÙ DIFFICILE. SE È FRUSTRATO LO SONO ANCH’IO. A VOLTE NELLA VITA CI SI SENTE ANCHE FRUSTRATI. LA FELICITÀ È SOPRAVVALUTATA” (MANCO SCHOPENAUER) – VIDEO

PEP GUARDIOLA E ERLING HAALAND

L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bournemouth. «La condizione fisica c’è, ma dobbiamo essere cauti».

A Guardiola è stato chiesto come mai Haaland intervenga così poco nel gioco. «È colpa nostra. Erling è stato bravo per tutta la stagione. Quando finisce la partita, un secondo dopo, so se era coinvolto o meno e chi avrebbe dovuto essere più coinvolto o meno. Non ho bisogno di numeri o statistiche, lo so esattamente. Ma dipende da noi. Dobbiamo cercarlo un po’ in più».

Haaland è frustrato? Gli è stato chiesto. Guardiola risponde: «Ne abbiamo parlato tante volte, ma passerà. Quello dell’attaccante è il ruolo più difficile. Va bene, se è frustrato lo sono anch’io. Sicuramente a volte nella vita ci si sente anche frustrati. La felicità è sopravvalutata». […]

