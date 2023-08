LEZIONI PER LE SPORTIVE CHIAGNI E FOTTI: MENO CHIACCHERE, PIÙ ALLENAMENTO – PAOLA EGONU, CHE NELLA SUA CARRIERA SI È DISTINTA PIÙ PER LE SUE SPARATE CONTRO L’ITALIA “RAZZISTA” E LE OSPITATE IN TV CHE PER LE SCHIACCIATE, PERDE IL POSTO DA TITOLARE IN NAZIONALE: AL SUO POSTO È ARRIVATA LA FORTISSIMA EKATERINA ANTROPOVA, DETTA “KATE”, DAL DNA RUSSO - MA PAOLETTA NON SE LA PRENDERÀ: DEL RESTO, AVEVA DETTO CHE NON VOLEVA PIÙ GIOCARE CON LA MAGLIA AZZURRA...

Estratto dell’articolo di Mattia Chiusano per “la Repubblica”

paola egonu 2

Il giorno dopo l’esclusione e il malore, Paola Egonu è in campo per un allenamento tecnico a Monza. Una seduta riservata a chi ha avuto poco spazio nel 3-0 alla Romania, mentre le titolari rimangono in sala pesi. Dove svetta Ekaterina Antropova detta “Kate”, il vento del nord che spira sulla Nazionale un tempo di Paola, il formidabile opposto dal dna russo, approdata a quindici anni in Calabria per piombare poco ore dopo il giuramento per la cittadinanza nel cuore del gruppo di Davide Mazzanti.

PAOLA EGONU

Producendo un effetto devastante, con una ventenne, alta due metri e due, subito top scorer (12 punti) nel posto che apparteneva a Paola da quando era ragazzina. Lasciando un simbolo del volley, dello sport e della società italiana in panchina, costretta a giocare briciole di partita senza neanche un punto. Con la coincidenza di un lieve malore a fine partita, subito superato per rientrare in hotel dopo una serata umidissima e logorante. Come è potuto accedere, così in fretta?

[...] quel che è successo all’Arena di Verona, che si replicherà probabilmente domani con la Svizzera e sabato con la Bulgaria, nasce e non si esaurisce con il caotico mondiale di ottobre. Quando l’Italia uscì in semifinale col Brasile, Paola Egonu giocò male e dopo la finale del 3° posto annunciò l’addio all’azzurro per razzismo, salvo poi tornare sui suoi passi, ritrovare serenità, forte della solidarietà dell’allora premier Draghi, del ricco trasferimento in Turchia dove vincerà la Champions mettendo a terra 40 punti. Ma nel frattempo, in questi mesi è cambiato il mondo.

ekaterina antropova 1

È successo che è stato confermato Mazzanti, [...] Quando il ct ha ripreso in mano la squadra è partito per un tournée mondiale per la Nations League, alla quale Paola Egonu non ha partecipato con sollievo. Il torneo itinerante è finito con una netta sconfitta contro la Turchia, ma da questa esperienza on the road Mazzanti ha tratto la conclusione che quello era il gruppo giusto, per valori anche morali. Intanto, si è sbloccata la burocrazia di Kate.

gianni morandi paola egonu terza serata sanremo 2023

Nata in Islanda dove la mamma Olga giocava a pallamano. Tornata a San Pietroburgo fino a quando la sua altezza non ha consigliato il passaggio al volley, e la strategia della madre non ha previsto un trasferimento in Italia per diventare protagonista. Che fosse fortissima si sapeva da tempo. Ma fino all’ultimo è rimasto in vita l’equivoco di una possibile convivenza tra lei ed Egonu.

[...] Quando il 10 agosto si conclude l’iter ed Ekaterina Antro pova diventa cittadina italiana, lo scenario è ormai pronto. A Paola Egonu resta una possibilità: quando avrà spazio, colpire duro.

paola egonu ekaterina antropova 7 ekaterina antropova 5 ekaterina antropova 4 ekaterina antropova 6 ekaterina antropova 2 paola egonu 6 ekaterina antropova 3 PAOLA EGONU paola egonu amadeus paola egonu 5 paola egonu 4 paola egonu 9 amadeus paola egonu terza serata sanremo 2023. paola egonu doppiatrice di soul 1 PAOLA EGONU paola egonu paola egonu. paola egonu in emporio armani gianni morandi paola egonu terza serata sanremo 2023 gianni morandi paola egonu amadeus terza serata sanremo 2023 paola egonu paola egonu