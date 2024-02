28 feb 2024 13:56

LIBERTE', EGALITE'…MBAPPE' - IL CAMPIONE È STATO INVITATO ALL'ELISEO PER UNA CENA IN ONORE DELL'EMIRO DEL QATAR (NONCHE' PROPRIETARIO DEL PSG) TAMIM AL-THANI - IN PASSATO MACRON AVEVA FATTO DI TUTTO PER OPPORSI ALLA PARTENZA DEL CALCIATORE E L'INCONTRO TRA I TRE HA RIACCESO LE SPERANZE DEI TIFOSI DI UNA NUOVA OFFERTA PER CONVINCERE L'ATTACCANTE A RESTARE A PARIGI - MA STAVOLTA NON C'E' STATO NIENTE DA FARE, COME HA FATTO INTENDERE LO STESSO "TOYBOY DELL'ELISEO": "CI CREERAI ALTRI PROBLEMI"… - VIDEO