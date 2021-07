LIBERTE’, EGALITE’, ELIMINE’! - LA FRANCIA E' UNA POLVERIERA: INSULTI TRA RABIOT E POGBA, MBAPPÉ INSOPPORTABILE - I MEDIA TRANSALPINI HANNO SCODELLATO GLI EURO-SCAZZI TRA I BLUES – DURANTE LA PARTITA CON LA SVIZZERA ALTA TENSIONE TRA PAVARD E VARANE CHE AVREBBE RIPRESO POGBA PER IL SUO ATTEGGIAMENTO IN FASE DI COPERTURA – E POI I PROBLEMI CON L’HOTEL DI BUDAPEST…

kylian mbappe

Da www.corrieredellosport.it

Per vincere a volte non bastano i campioni se non c'è il collettivo e unione di intenti. A pochi giorni dalla clamorosa eliminazione della Francia dall'Europeo, i media francesi L'Èquipe e French Football News hanno rivelato alcuni retroscena dal ritiro della nazionale di Deschamps.

Un clima tutt'altro che sereno, trasformatosi in una vera e propria polveriera dopo il ko negli ottavi contro la Svizzera ai rigori. I primi segnali si erano visti già sugli spalti, dove la madre dello juventino Rabiot se l'era presa con le famiglie di Pogba e Mbappé.

pogba rabiot

Francia, dalle lamentele di Giroud alla lite tra Rabiot e Pogba

L'Èquipe, però, ha raccontato che tutto è iniziato nell'amichevole contro la Bulgaria, quando Giroud si è lamentato con il fuoriclasse del Psg perché non riceveva il pallone. Il centravanti del Chelsea ha poi spiegato che non ce l'aveva personalmente con Mbappé. Ma queste crepe avrebbero segnato una voragine insanabile all'interno dello spogliatoio e in campo. L'atteggiamento lunatico di Kylian Mbappé avrebbe fatto arrabbiare alcuni senatori della squadra: Steve Mandanda, Hugo Lloris e Moussa Sissoko.

francia mbappe

Tornando alla partita contro la Svizzera di Petkovic, costata l'eliminazione ai transalpini, secondo French Football News Rabiot e Pogba si sarebbero insultati a vicenda durante gran parte della sfida in quanto il centrocampista della Juve era scontento del lavoro difensivo di Paul. Si sarebbe scoperto anche che Varane ha rimproverato duramente Pavard per la sua scarsa attenzione difensiva, e si aggiunge che il difensore del Real Madrid ha anche ripreso Pogba per il suo atteggiamento in fase di copertura. Tutto questo dopo aver segnato con una perla di rara bellezza il gol del momentaneo 3-1.

deschamps

La Francia e i "problemi" con l'hotel

Ma non è finita qui, perché la Francia è stata chiamata a cambiare città più volte e secondo i media francesi alcuni calciatori si sarebbero lamentati dell'albergo ungherese nel quale alloggiavano. I francesi si sarebbero sentiti "confinati" secondo L'Équipe nel Marriott Hotel di Budapest, dove non si potevano aprire le finestre delle stanze. A questo andrebbe aggiunto il fatto che i calciatori non hanno potuto avere nessun contatto con i loro familiari. Cause e concause che hanno fatto diventare il ritiro della Francia una vera e propria bomba ad orologeria.

KYLIAN MBAPPE EURO 2020