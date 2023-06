LIONEL MESSI SNOBBA LA MEGA OFFERTA DELL'ARABIA SAUDITA E SCEGLIE L'INTER… DI MIAMI! - IL FENOMENO ARGENTINO SAREBBE INTENZIONATO AD ACCETTARE L'OFFERTA DELLA SQUADRA DI PROPRIETÀ DI DAVID BECKHAM - LO HA RIVELATO IL BIOGRAFO UFFICIALE DELLA "PULCE", GUILLEM BALAGUE, CON UN TWEET - LA SUA SCELTA NON ESCLUDE UN SUO RITORNO AL BARCELLONA: IL CLUB DELLA MLS POTREBBE PRESTARE MESSI PER 12 MESI AI "BLAUGRANA"

Messi has decided. His destination: Inter Miami Leo Messi se va al Inter Miami — Guillem Balague (@GuillemBalague) June 7, 2023

Barcellona o Miami, Miami o Barcellona. La margherita sul futuro che Lionel Messi sta sfogliando ha due destinazioni, con il mare come comune denominatore e poco altro. L'ipotesi milionaria che porta all'Arabia Saudita sembra essere tramontata, […]

L'Inter Miami, infatti, sembra in vantaggio nelle possibilità di far firmare un contratto a Lionel Messi. […] Le trattative tra la MLS - che gestisce i contratti di tutti i giocatori - e l'entourage del giocatore sono entrati nel vivo e, come riportando diverse fonti affidabili negli Stati Uniti, la fumata bianca potrebbe arrivare già a inizio estate, subito dopo la scadenza del contratto di Messi con il Psg a fine giugno.

[…] Il 35enne potrebbe infatti firmare un contratto pluriennale e ricchissimo con la MLS, destinazione Inter Miami, come dichiarato dal suo biografo Guillem Balague su Twitter "Messi ha deciso: Inter Miami", ma tenendo la porta aperta al Barcellona. Infatti, come scrive L'Equipe, resta vita l'ipotesi di un prestito di 12 mesi proprio ai catalani per poi tornare a chiudere la carriera negli Stati Uniti.

