27 apr 2024 20:54

LOPETEGUI? NOPETEGUI! I TIFOSI DEL MILAN NON VOGLIONO L’ALLENATORE SPAGNOLO CHE, COME DAGO DIXIT, E' LA PRIMA SCELTA DEL CLUB ROSSONERO - ARRIVA ANCHE LA PETIZIONE CONTRO IL SUO EVENTUALE APPRODO SULLA PANCHINA ROSSONERA – CONTRO LA JUVE FINISCE ZERO A ZERO. SPORTIELLO, TITOLARE DOPO IL FORFAIT DI MAIGNAN, PARA TUTTO - PIOLI CONSOLIDA IL SECONDO POSTO - "IL MIO FUTURO? NON LEGGO NULLA, SONO CONCENTRATO SUL LAVORO"