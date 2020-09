LOTITO E LA GRANDE BATTAGLIA DEI DIRITTI TV – CAPITO CHE LA STRADA CHE PORTA ALL’INGRESSO DEI FONDI NELLA LEGA SERIE A NON HA PIÙ OSTACOLI, IL PATRON DELLA LAZIO NON SI ARRENDE. C’È INFATTI LUI DIETRO L’ACCORDO FRA MEDIAPRO (BOGARELLI) E IL FONDO BAIN CAPITAL. LA SPERANZA E’ DI RACCOGLIERE IL 6 IN ASSEMBLEA ALMENO 7 VOTI SU 20 IN MODO DA BLOCCARE LA SCELTA DI ADVENT/CVC/FSI, COSÌ DA…

claudio lotito foto mezzelani gmt037

Sconfitto 20-0 in assemblea, Lotirchio non si arrende. Capito che la strada che porta all’ingresso dei fondi nella Lega Serie A ormai non ha più ostacoli, il patron della Lazio cacciato dalla porta prova a rientrare dalla finestra.

C’è infatti lui dietro all’accordo appena annunciato fra Mediapro e il fondo Bain Capital il quale, sapendo di essere sconfitto sul progetto industriale rispetto alla favorita advent/cvc/fsi, prova a ribaltare i pronostici cambiando la propria offerta. Peccato che dietro Mediapro ci sia proprio Marco Bogarelli, l’uomo coinvolto in mille processi e che con la sua InFront ha contribuito a portare il calcio italiano al disastro.

bogarelli

Lotito e Bogarelli sanno che Bain non ha possibilità di vincere il 6 in assemblea di Lega, ma sperano che raccolga almeno 7 voti su 20 in modo da bloccare la scelta di Advent/cvc/fsi, così da far tornare tutto punto a capo. L’obiettivo finale è sempre lo stesso: mandare la Lega Serie A in stallo per poi arrivare a dicembre, quando le squadre saranno alla canna del gas, con un’offerta ridicola.

cvc capital partners Claudio Lotito Foto Mezzelani GMT 14 BOGARELLI INFRONT TAVECCHIO BENEDINI LOTITO BOGARELLI bogarelli BOGARELLI GALLIANI lotito