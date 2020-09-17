LOTITO, MA KUMBULLA CI FACEVA SCHIFO? - IL DIFENSORE È FINITO ALLA ROMA. E IL TIFOSO LO STUZZICA AL TELEFONO – LA REPLICA DEL PRESIDENTE LAZIALE E’ ESILARANTE: MA NON CI HAI UN CAZZO DA FA’, METTI I SOLDI SE CE L’HAI” – ’NA COLLETTA? METTICI PURE TU’ MOGLIE E TU SORELLA…” – VIDEO+AUDIO STRACULT

-

Condividi questo articolo

claudio lotito registrato mentre inveisce contro giampiero ventura 1 claudio lotito registrato mentre inveisce contro giampiero ventura 1 tare e lotito foto mezzelani gmt041 tare e lotito foto mezzelani gmt041 claudio lotito foto mezzelani gmt038 claudio lotito foto mezzelani gmt038 tare e lotito foto mezzelani gmt045 tare e lotito foto mezzelani gmt045 kumbulla kumbulla

 

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

IL “SENSO DI SCHIFO” DI ALESSANDRO GASSMAN PER SUAREZ – “QUANDO LEGGO, IN UN PAESE DOVE CHI NASCE DA GENITORI STRANIERI CHE PAGANO LE TASSE, NON PUÒ AVERE LA CITTADINANZA, CHE “PURTROPPO”, UN CALCIATORE SUDAMERICANO NON RIUSCIRÀ AD AVERE IL PASSAPORTO ITALIANO PRIMA DI OTTOBRE, UN LEGGERO SENSO DI SCHIFO MI SOPRAGGIUNGE…” – BARAONDA SU TWITTER: “L'ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA PER MATRIMONIO NULLA HA A CHE VEDERE CON I CASI EVIDENZIATI. LE NORME POSSONO ESSERE NON CONDIVISIBILI MA…”

cafonal

CAFONALINO DELLA MAFIA CACIOTTARA - SALVATORE BUZZI PRESENTA IL SUO LIBRO (CURATO DA STEFANO LIBURDI DE ''IL TEMPO''), IN CUI RACCONTA IL CASO DI MAFIA CAPITALE E DI COME I SUOI REATI SIANO STATI DERUBRICATI DALLA CASSAZIONE: ''LA COOPERATIVA CHE GESTIVO ERA IN ATTIVO E GODEVA DI OTTIMA SALUTE. DOPO ESSERE STATA DIRETTA PER TRE ANNI DA QUEI PREDONI DI STATO CHE SONO GLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI, È FALLITA'' - CON LUI LA RADICALE RITA BERNARDINI E FRANCO BECHIS, CUCINA BY ANDY LUOTTO

viaggi

salute