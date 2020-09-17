claudio lotito registrato mentre inveisce contro giampiero ventura 1 tare e lotito foto mezzelani gmt041 claudio lotito foto mezzelani gmt038 tare e lotito foto mezzelani gmt045 kumbulla
LOTITO, MA KUMBULLA CI FACEVA SCHIFO? - IL DIFENSORE È FINITO ALLA ROMA. E IL TIFOSO LO STUZZICA AL TELEFONO – LA REPLICA DEL PRESIDENTE LAZIALE E’ ESILARANTE: MA NON CI HAI UN CAZZO DA FA’, METTI I SOLDI SE CE L’HAI” – ’NA COLLETTA? METTICI PURE TU’ MOGLIE E TU SORELLA…” – VIDEO+AUDIO STRACULT-
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MARKETTE IN INCOGNITO - ALDO GRASSO: IL PROGRAMMA CON MAX GIUSTI (CHE NON È NIENTE MALE) È UNA RAFFINATA FORMA DI PUBBLICITÀ. MAI UNO DEGLI OPERAI ''SPIATI'' DAL BOSS PIZZICATO A RUBARE O FARE IL LAZZARONE! SIAMO DI FRONTE A UNO SPOTTONE DI DUE ORE CHE FAREBBE COMODO A TUTTE LE AZIENDE, E SUL SERVIZIO PUBBLICO QUESTO ANDREBBE SPECIFICATO
FUOCO DI PUGLIA – QUI LO SCERIFFO EMILIANO E IL FIGHETTO FITTO POSSONO VINCERE O PERDERE PER UN VOTO. TUTTI I SONDAGGI COINCIDONO: PARTITA APERTA. SE IL CENTRODESTRA LUNEDÌ CANTERÀ VITTORIA, DEVE SOLO RINGRAZIARE QUEL CARTONATO DI ZINGA CHE, PUR SAPENDO DELL’ASTIO DEI GRILLINI NEI CONFRONTI DEL PANZONE PER TAP, XYLELLA E ILVA, L’HA VOLUTO RICANDIDARE, ANZICHÉ SCEGLIERE BOCCIA. E ORA TREMA…
IL MODO PIÙ VELOCE PER BRUCIARE SOLDI? QUANDO CHI PUÒ VIVERE DI RENDITA SI METTE IN TESTA DI FARE L'IMPRENDITORE - VERONICA LARIO CHIUDE CON 9,5 MILIONI DI EURO DI PERDITE IL BILANCIO DELLA EQUITAGO, SOCIETÀ CHE SI OCCUPA DI CAVALLI. IL CAPITALE È STATO AZZERATO E RICOSTITUITO PER TENERE IN PIEDI LA SCUDERIA IPPICA CHE CONTROLLA
“MIO FIGLIO HA UNA SINUSITE E NON IL COVID MA SENZA TAMPONE DA 10 GIORNI NON PUO’ ANDARE A SCUOLA” – LA DENUNCIA DI UNA MAMMA DI BOLZANO: IL CERTIFICATO CHE ATTESTI CHE NON HA IL COVID LA DOTTORESSA NON ME LO FA PERCHE’ MIO FIGLIO NON HA FATTO IL TAMPONE. MA LUI E’ SENZA SINTOMI E NON PUO’ FARE IL TEST. SUI CERTIFICATI OGNI REGIONE FA COME VUOLE. LA SITUAZIONE RISCHIA COSÌ DI SFOCIARE NEL CAOS…
IL “SENSO DI SCHIFO” DI ALESSANDRO GASSMAN PER SUAREZ – “QUANDO LEGGO, IN UN PAESE DOVE CHI NASCE DA GENITORI STRANIERI CHE PAGANO LE TASSE, NON PUÒ AVERE LA CITTADINANZA, CHE “PURTROPPO”, UN CALCIATORE SUDAMERICANO NON RIUSCIRÀ AD AVERE IL PASSAPORTO ITALIANO PRIMA DI OTTOBRE, UN LEGGERO SENSO DI SCHIFO MI SOPRAGGIUNGE…” – BARAONDA SU TWITTER: “L'ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA PER MATRIMONIO NULLA HA A CHE VEDERE CON I CASI EVIDENZIATI. LE NORME POSSONO ESSERE NON CONDIVISIBILI MA…”
CAFONALINO DELLA MAFIA CACIOTTARA - SALVATORE BUZZI PRESENTA IL SUO LIBRO (CURATO DA STEFANO LIBURDI DE ''IL TEMPO''), IN CUI RACCONTA IL CASO DI MAFIA CAPITALE E DI COME I SUOI REATI SIANO STATI DERUBRICATI DALLA CASSAZIONE: ''LA COOPERATIVA CHE GESTIVO ERA IN ATTIVO E GODEVA DI OTTIMA SALUTE. DOPO ESSERE STATA DIRETTA PER TRE ANNI DA QUEI PREDONI DI STATO CHE SONO GLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI, È FALLITA'' - CON LUI LA RADICALE RITA BERNARDINI E FRANCO BECHIS, CUCINA BY ANDY LUOTTO
L'ANIMALE PIÙ CATTIVO CHE PUOI INCONTARE IN SAFARI? L'ELEFANTE! - VIDEO: UNA JEEP PIENA DI TURISTI IN SUDAFRICA VIENE CARICATA DA UN PACHIDERMA INFEROCITO, CON LA GUIDA CHE SCAPPA IN RETROMARCIA MENTRE I TURISTI (AUSTRALIANI E DUNQUE IMPERTURBABILI) RIPRENDONO LA SCENA TERRIFICANTE COL CELLULARE
L’INVERNO STA ARRIVANDO – LE CINQUE REGOLE DEL VIROLOGO GUIDO SILVESTRI PER NON FARCI COGLIERE IMPREPARATI DAL VIRUS: “CREDO SARÀ L’ULTIMA STAGIONE FREDDA DI CONVIVENZA CON IL VIRUS. CONTINUIAMO IL CONTENIMENTO DELLA CIRCOLAZIONE DEL VIRUS CON LE CLASSICHE 3T (TESTARE, TRACCIARE E TRATTARE); PREPARIAMOCI A LIVELLO DI MEDICINA DEL TERRITORIO; VACCINIAMOCI CONTRO L'INFLUENZA SENZA TANTE STORIE E…”