‘QUANDO FACCIAMO GOL SENTO UNA BOTTA AL CUORE, NON RIESCO A FRENARMI…” – VITA, PASSIONI, ESULTANZE DEL “CONDOR” GALLIANI: “NON RECITO, SONO COSÌ. IL DOTTOR TAVANA MI DAVA UN CALMANTE, ALTRIMENTI NON RIUSCIVO A REGGERE” – “MILAN-MONZA? VEDRÒ SCORRERE DAVANTI LA MIA VITA. PIÙ DIFFICILE PORTARE IL MONZA IN A CHE VINCERE 5 CHAMPIONS CON IL MILAN” – IL CALCIO? LO VOGLIONO RIDURRE A NUMERINI MA HA I SUOI MISTERI. BERLUSCONI DICE CHE...” - VAN BASTEN, LA CANZONE DI PEPPINO DI CAPRI - INTERVISTA A DAZN+VIDEO

galliani berlusconi

“Milan-Monza? Vedrò scorrere davanti la mia vita. Sto facendo yoga mentale, non muoverò nemmeno un muscolo, qualsiasi cosa succeda”. Il “condor” Galliani si racconta in una lunga intervista a Dazn alla vigilia del suo derby del cuore: “Pensare che il Monza giochi contro il Milan è un sogno. Ero abituato a vedere Monza-Seregno…”.

Gli inizi da inviato de “il Cittadino”, il quotidiano di Monza, le trasferte al seguito della squadra, la fuga dalla pensione di Arenzano per vedere la finale mondiale Germania Ovest-Ungheria nel 1954, Galliani racconta della sua grande passione per il calcio e per la squadra della sua città: “Quando mi chiedevano cosa volevo fare da grande rispondevo il presidente del Monza”.

galliani

L’amministratore delegato del club brianzolo racconta scaramanzie (“Prima delle partite non cambiare posizioni a tavola, né il menù, a partire dal risotto alla monzese, con zafferano e luganega”), notti in bianco e altre amenità da dirigente “ultrà” come il cartello che ha fatto esporre all’ingresso degli spogliatoi: “Abbiamo impiegato 110 anni per andare in A, non possiamo impiegare 12 mesi per tornare in serie B”

Del resto è stato “più difficile portare il Monza in A che vincere 5 Champions con il Milan”. La più bella? “A Istanbul, contro il Liverpool. Abbiamo giocato divinamente e abbiamo perso. Due anni dopo giochi male e vinci. Non ho ancora capito il calcio. Berlusconi dice che assomiglia alla religione: ha i misteri dolorosi e i misteri gaudiosi. Lo vogliono restringere a numerini ma non è così, il calcio è irrazionale, non è una scienza esatta”.

galliani 9

Ha visto 8 palloni d’Oro ma il ricordo indelebile è quello di Marco Van Basten, che ne ha vinti solo tre perché ha smesso di giocare a 28 anni per un problema alla caviglia. “Lui è l’unico giocatore per il quale mi inginocchio, quando lo vedo: per me è come la Madonna…”.

Adesso Galliani si coccola il capitano Pessina, il botto di questa estate. Ha fatto più di 90 sessioni di calcio-mercato, il primo colpo nel novembre del ’75, Ariedo Braida, poi ds Milan. “Se vuoi vendere, devi cercare di farlo a inizio mercato. Se vuoi comprare, lo devi fare nelle ultime ore di mercato”. I famosi giorni del Condor. “Bisogna avere passione. Io ho quella per il calcio. Il pallone che rotola sul campo è un richiamo irresistibile”.

Una galleria di esultanze, facce trasfigurate, occhi fuori dalle orbite: “Non recito, sono così. il dottor Tavana mi dava tante gocce di En, un calmante, altrimenti non riuscivo a reggere. Sono fanciullesco. C’è una canzone, “I miei capelli bianchi” di Peppino Di Capri, in cui mi ritrovo…”. Racconta di un uomo “senza tempo e senza età” che non riesce a prendere sonno. “La notte prima e dopo le partite non riesco a dormire, non sono cambiato, il mio umore è direttamente proporzionale al risultato della domenica precedente”.

galliani 79

La sua vita continua a essere “una emozione infinita”. Galliani ha messo in fila tutti i suoi ricordi e sì, in fondo, non c’è molto da cambiare: “Quando facciamo gol sento una botta al cuore, non riesco a frenarmi…”

galliani 6 berlusconi galliani GALLIANI MALDINI GALLIANI PORTO ROTONDO MARTA FASCINA - SILVIO BERLUSCONI - ADRIANO GALLIANI ALLO STADIO DI MONZA galliani 4

adriano galliani galliani e berlusconi galliani berlusconi letta confalonieri berlusconi galliani galliani galliani berlusconi galliani in versione condor BERLUSCONI GALLIANI 77 BERLUSCONI GALLIANI GALLIANI BERLUSCONI 13 galliani berlusconi galliani berlusconi liedholm ADRIANO GALLIANI HELGA COSTA GALLIANI IN VERSIONE CONDOR capello galliani ADRIANO GALLIANI paolo berlusconi capello galliani GALLIANI 19 SILVIO BERLUSCONI ADRIANO GALLIANI ALLO STADIO DI MONZA