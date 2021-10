‘SBAGLIATA LA SCELTA DI METTERE BARELLA SU BUSQUETS’. SCONCERTI STRONCA MANCINI: “ANCHE AGLI EUROPEI A QUESTI LIVELLI ABBIAMO FATTO FATICA. NON SIAMO I MIGLIORI, CON ALCUNI AVVERSARI DOBBIAMO ANCORA GIOCARCELA IN MODO DURO. ADESSO PER MANCINI COMINCIA UNA SITUAZIONE NUOVA. INVENTARE DUE VOLTE È LA COSA PIÙ DIFFICILE” – BARBANO (CORSPORT): “NON SI PUO’ PENSARE DI AFFRONTARE IL MONDIALE CON CHIELLINI E BONUCCI ANCHE SE.. - L’EQUIVOCO DEL CENTRAVANTI

Mario Sconcerti per corriere.it

italia spagna mancini

Per rendere un piccolo omaggio al premio Nobel Giorgio Parisi, si può dire che l’Italia di mercoledì era un Sistema Complesso come quelli da lui studiati, cioè un elemento lontano da un punto di equilibrio. La prima causa di questo scompenso è stata prima di tutto una scelta, quella di mettere Barella su Busquets. Non è stato fermato Busquets e all’Italia è mancato Barella.

La sua assenza dal gioco ha costretto Jorginho a rimanere basso, quasi sulla linea dei difensori. Così Verratti è rimasto a sua volta solo in mezzo al campo, per altro rincorso, ripreso, spesso battuto, da un formidabile ragazzo di 17 anni, Gavi. Senza nessun riferimento in attacco e senza nessun riferimento in mezzo al campo, alla fine del primo tempo è mancato anche il riferimento di tutta la difesa con l’espulsione di Bonucci.

italia spagna

La Spagna pochi minuti dopo ha chiuso la partita col secondo gol e ha cominciato a ricordare il suo finissimo palleggio, quasi dimenticato fino a quel momento avendo accettato la sfida di scambi verticali con l’Italia. Mancini ha fatto molti cambi, ha prima recuperato Barella alzando Jorginho su Busquets, poi ha messo Kean, Pellegrini, Calabria, mosse corrette, pensate, ma perse in mezzo alla diversa qualità della Spagna. D’altra parte è accettabile perdere una partita ogni 38. A questi livelli però abbiamo fatto fatica anche agli Europei, in semifinale e finale abbiamo vinto ai rigori. Non siamo i migliori, con alcuni avversari dobbiamo ancora giocarcela in modo duro, cattiveria che adesso non abbiamo.

mancini laurea honoris causa

Sono bastati pochi passaggi di prima sulla sinistra per mettere in crisi l’intera difesa. Né Bastoni, né Emerson hanno tenuto i cross per Torres. La Spagna si è presa comunque più di quello che gli abbiamo concesso. Non ha giocatori migliori, ma era messa meglio in campo, più organizzata e più motivata anche dalle dure polemiche del suo tecnico con chi la Spagna la racconta.

Ha concesso solo un errore al migliore dei nostri, Chiesa. Il resto è stata una gestione di classe. Adesso per Mancini comincia una situazione nuova. Lui è stato il grande Rinnovamento, oggi non c’è più il nuovo, le scoperte sono finite. Dobbiamo ricominciare da noi. Inventare due volte è la cosa più difficile.

IL CORSPORT: “NON SI PUÒ PENSARE DI AFFRONTARE IL MONDIALE CON CHIELLINI E BONUCCI”

bonucci chiellini pastasciutta

Da ilnapolista.it

La sconfitta 2-1 contro la Spagna nella semifinale di Nations League ha aperto il dibattito sul presente e sul futuro della Nazionale. Ecco cosa scrive Alessandro Barbano condirettore del Corriere dello Sport:

Da qui a un anno questo gruppo dovrà evolvere, cercando nuovi equilibri e nuovi protagonisti. Non si può pensare di affrontare il Mondiale con Chiellini e Bonucci. E ieri sera abbiamo toccato con mano che al momento non abbiamo niente di meglio di Chiellini e Bonucci.

Allo stesso modo l’equivoco del centravanti ci accompagna da troppo tempo. Le perplessità di Mancini su Immobile, confermate dalla non brillante prova del laziale nell’Europeo, non hanno prodotto un’alternativa credibile. È il primo punto nell’agenda del cittì.

bonucci chiellini italia spagna