Non si fermano le indagini su Lucas Paquetà, accusato dalla FA di aver violato le regole che riguardano le scommesse: lo scorso anno si sono accesi i riflettori su di lui per tre ammonizioni sospette prese in campionato, probabilmente cercate volontariamente per poter incassare la vincita. […]

Come riportato in Inghilterra dal Sun i telefoni del brasiliano potrebbero incastrarlo. Un anno fa Paquetà ha dovuto consegnare tutti i suoi dispositivi per consentire le indagini ma ha ricomprato un nuovo smartphone che sarebbe stato buttato quando è rientrato in possesso di quello vecchio, creando non pochi sospetti sulle sue attività.

[…] Una mossa azzardata che ha fatto scattare immediatamente i sospetti: la FA gli ha chiesto di avere di nuovo accesso ai suoi dispositivi ma il giocatore è stato poco collaborativo e ora è accusato di due violazioni della regola F3 della FA, relative al suo telefono cellulare. L'udienza che riguarda la possibile sanzione per Paquetà dovrebbe tenersi il prossimo marzo ma realisticamente il verdetto non arriverà prima della prossima estate, quando avrà già concluso la stagione con il West Ham.

CHIESTA LA SQUALIFICA A VITA

Le premesse per il brasiliano sono terribili: quando è venuta fuori la vicenda delle presunte scommesse illegali per Paquetà era stata chiesta immediatamente la squalifica a vita, la punizione più severa che si possa applicare. […]

Sono accuse pesantissime che in campo vengono giustificate con le ammonizioni prese contro Leicester, Aston Villa , Leeds e Bournemouth tra novembre 2022 e agosto 2023 e che lo avrebbero portato a violare le regole E5 e F3 della FA oltre a Rule F3 e Rule F2.

