Luciano Spalletti scatenato in conferenza stampa dopo il match vinto dagli azzurri contro l'Ucraina. Il ct ha avuto un diverbio con cronista proprio subito dopo il fischio finale del match di San Siro. Infatti Spalletti ha messo nel mirino un cronista che gli chiedeva i motivi dell'assenza di Ciro Immobile, non schierato titolare contro l'Ucraina per far spazio a Raspadori e neanche inserito a partita in corso.

"Lei è tifoso di Immobile? A noi fa piacere che Immobile abbia dei tifosi come lei – tuona il ct azzurro – però le posso dire che ce ne sono altri come Scamacca, poi fuori c'è anche Kean della Juventus, ci sono altri calciatori che possono ricoprire quel ruolo, per cui noi staremo attenti a sbagliare il meno possibile e se abbiamo fatto degli errori ci dispiace, staremo ancora più attenti in futuro.

Però a me è sembrato che tutti stasera abbiano fatto la loro parte, si è visto che quelli che avevano giocato hanno sofferto più di altri, quelli che abbiamo impiegato per la seconda volta da titolari hanno sofferto più di tutti in campo, perché quel campo là era un campo veramente particolare, che ha lasciato a tutti i calciatori delle scorie e dei veleni nelle gambe e nei muscoli". Parole chiarissime che hanno chiuso subito lo scontro.

2 – QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: LA SITUAZIONE DEL GIRONE DELL’ITALIA, IL REGOLAMENTO, CLASSIFICA E GARE

Con il successo sull’Ucraina (2-1 il risultato finale per la squadra di Spalletti) il cammino dell’Italia verso gli Europei del 2024 appare decisamente meno in salita rispetto a qualche giorno fa . Gli Azzurri sono inseriti nel Gruppo C insieme a Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta. Se il primo posto del gruppo sembra ormai già ipotecato dall’Inghilterra, per il secondo (l’ultimo che concede il pass diretto per i prossimi Europei) invece è ancora tutto in ballo.

La classifica del Gruppo C

L’obiettivo dell’Italia è inevitabilmente il secondo posto perché garantirebbe la qualificazione diretta a Euro 2024 scongiurando il pericolo spareggi. Questa la situazione aggiornata del Gruppo C:

Inghilterra 13 punti (gare giocate: 5)

Italia 7 punti (gare giocate: 4)

Ucraina 7 (gare giocate : 4)

Macedonia del Nord 7 punti (gare giocate: 5)

Malta 0 punti (gare giocate: 4)

Il regolamento: rischio spareggio per l’Italia?

Le prime due Nazionali di ogni girone accedono direttamente alla fase finale di Euro 2024. Qualora due o più squadre chiudessero con lo stesso punteggio, verranno presi in considerazione questi criteri per determinare quale Nazionale occupa una determinata posizione:

- maggior numero di punti negli scontri diretti (classifica avulsa);

- miglior differenza reti negli scontri diretti (classifica avulsa);

- maggior numero di reti segnate negli scontri diretti (classifica avulsa);

- se dopo avere applicato i criteri 1-3 due o più squadre sono ancora in parità, questi criteri si riapplicano esclusivamente per le partite tra queste squadre;

- se questa procedura non fosse sufficiente per determinare la classifica finale verranno valutati i criteri 5-11;

- miglior differenza reti totale;

- maggior numero di reti realizzate in totale;

- maggior numero di reti realizzate in trasferta complessivamente;

- maggior numero di vittorie; maggior numero di vittorie in trasferta;

- miglior condotta Fair play, ovvero minor numero di punti di penalizzazione nella classifica fair play così calcolata: 1 punto per ogni ammonizione; 3 punti per ogni espulsione diretta o doppia ammonizione nella stessa partita;

- posizione nella classifica generale della UEFA Nations League 2022-2023.

Spareggi

[…] Sono a disposizione 3 ulteriori posti che saranno contesi da 12 Nazionali. Un posto negli spareggi sicuramente sarà destinato alle vincitrici di ogni girone delle 3 leghe della Nations League; se una di queste selezioni dovesse essere già qualificata all’Europeo, il suo posto verrà preso dalla migliore squadra non qualificata all’interno della sua stessa lega.

Nello specifico l’Italia, essendo una delle quattro vincitrici del proprio raggruppamento di Lega A di Nations League (insieme a Olanda, Croazia e Spagna), avrebbe un posto garantito agli spareggi nel caso in cui arrivasse terza nel gruppo C. I playoff però costringerebbero gli Azzurri a giocare altre due partite — in gara secca — che si giocheranno il 21 e il 26 marzo 2024 dopo un sorteggio che determinerà gli accoppiamenti.

Il rischio spareggi insomma c’è ma evitarli e provare a conquistare un pass diretto per Euro 2024 — al quale partecipare da campioni in carica — è l’obiettivo di un’Italia che dopo un Mondiale mancato non può privare i propri tifosi della partecipazione a un altro torneo internazionale.

Il calendario e i prossimi impegni dell’Italia

Con il successo sull’Ucraina, l’Italia torna ad avere il destino nelle proprie mani. Per volare direttamente al prossimo Europeo gli azzurri dovranno vincere i rispettivi impegni contro Malta e Macedonia, strappando almeno un punto in Ucraina per non dipendere dal difficile match di Wembley contro l’Inghilterra.

14 ottobre

Ucraina-Macedonia del Nord

Italia-Malta

17 ottobre

Inghilterra-Italia

Malta-Ucraina

17 novembre

Italia-Macedonia del Nord

Inghilterra-Malta

20 novembre

Ucraina-Italia

Macedonia del Nord-Inghilterra

