LUI SI' CHE DA' L'ESEMPIO! - AZZURRI, SCOMMETTETE RESPONSABILMENTE. VE LO DICE IL CAPO DELEGAZIONE DELLA NAZIONALE GIGI BUFFON, COINVOLTO IN UN AFFAIRE SCOMMESSE (DA CUI FU SCAGIONATO) - SUL CASO DI FAGIOLI,TONALI E ZANIOLO, L'EX PORTIERE DELLA JUVE TROMBONEGGIA: "SCOMMETTERE NON E' SEMPRE REATO. NON MI PIACCIONO I BACCHETTONI. SI GIUDICA CON UNA SUPERFICIALITÀ ABERRANTE" – QUANDO NEL 2022 DISSE: “HO SCOMMESSO, MA MAI SULLE PARTITE, CHI VIVE LA NOSTRA VITA DEVE TROVARE UNA TRASGRESSIONE” – IL MOTIVO DELLE NOZZE RINVIATE CON ILARIA D’AMICO – VIDEO

Estratti da fanpage.it - 31 gennaio 2022

buffon zaniolo tonali

(…) Le scommesse sono l'attacco più vergognoso – dice alla Gazzetta dello Sport – Mi dà fastidio sia stata messa in dubbio la mia correttezza sportiva. Se ho scommesso, e mai sulle partite, è stato perché chi vive la nostra vita deve trovare una trasgressione. Io non vado in discoteca, non ho mai fatto uso di droghe, ho sempre avuto solo una donna. Scommettevo, ma quelli sono fatti miei. E da lì a vendere partite, al riciclaggio, ad altre cose losche… ce ne passa".

BUFFON

Nino Materi per ilgiornale.it

Da giocatore è stato un’icona. Oggi, insieme al ct Spalletti, è il personaggio più rappresentativo della nazionale italiana. Ogni dichiarazione di Gigi Buffon, capo delegazione degli azzurri, assume quindi un valore «istituzionale» che ha il suo peso nell`opinione pubblica. Figuriamoci poi se le sue parole toccano un nervo scoperto come le scommesse che hanno messo in subbuglio il mondo del calcio e la nazionale stessa.

GRAVINA SPALLETTI BUFFON

«È un tema molto delicato - spiega il portiere campione del mondo in una intervista a Sette -. Credo sia sbagliato criminalizzare e non fare dei distinguo. Scommettere di per sé non è reato, gli stadi stessi e le trasmissioni sportive sono pieni di pubblicità di app di questo genere e lo Stato incentiva il gioco. Se invece un calciatore scommette sul calcio va incontro a punizioni che giustamente devono essere inflitte; ma se scommette sulla pallavolo, sul basket, sulle corse dei cani? Non sta commettendo alcun reato».

gigi buffon e i cori prima di italia inghilterra

Sull’argomento Buffon respinge moralismi e luoghi comuni: «La cosa peggiore quando si parla di ludopatia, anche qui non centrando l`obiettivo: la ludopatia non è un problema di quanto spendi, ma del tempo che dedichi a questa attività. E questo dobbiamo spiegarlo ai ragazzi: non è che se si fanno continue scommesse da 1 euro trascorrendo ore e ore davanti alla app, allora è un tutto ok; mentre se uno spende 1 milione in un’unica occasione allora è ludopatico».

Gigi va giù duro, senza giri di parole: «Sarà un cretino, va bene; ma la patologia nasce dalla dipendenza, la continuità con cui si fa una cosa. Non mi piacciono i bacchettoni che giudicano con superficialità. Ci sono passato anche io venendo infangato senza aver commesso nulla: quando le cose si chiariscono, ci si dimentica di spiegare e chiedere scusa e si lasciano le persone con un’etichetta addosso ».

PERCHÉ ILARIA D’AMICO E GIGI BUFFON HANNO RINVIATO LE NOZZE

Estratto da dilei.it

gialuigi buffon

(…) “Sono 10 anni che stiamo insieme, siamo molto sereni e felici. Questa è la cosa più importante. Volevamo sposarci nel giugno 2024, ma per via dell’Europeo o slitta o anticipiamo, non abbiamo ancora deciso”, ha raccontato a Corriere della Sera, specificando che il matrimonio potrebbe avere luogo addirittura prima. Nessuna data certa, ma solo la volontà di diventare marito e moglie. I due sono anche genitori di Leopoldo Mattia ma lui è papà anche di Luis Thomas e David Lee, avuti dalla ex moglie Alena Seredova.

BUFFON FAGIOLI gialuigi buffon gianluigi buffon con la maglia del parma 4 buffon d'amico NICOLO Zaniolo e SANDRO Tonali accompagnati da Buffon all'interrogatorio.