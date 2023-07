15 lug 2023 12:41

LUKAKU NON RISPONDE PIU’ ALL’INTER E ASPETTA LA JUVE (GIUNTOLI HA 7 GIORNI PER VENDERE VLAHOVIC) – ZAZZARONI SUL "CORRIERE DELLO SPORT" E’ STATO IL PRIMO, IL 9 LUGLIO, A DAR CONTO DELL’OPERAZIONE TRA IL CLUB BIANCONERO E L'ENTOURAGE DELL'ATTACCANTE – “LA JUVE PARLAVA DA MARZO CON SÉBASTIEN LEDURE, IL LEGALE DI LUKAKU. MA È MEGLIO NON DIRLO IN GIRO PERCHÉ LA COSA POTREBBE DELUDERE QUALCUNO. IL CHELSEA NON HA MAI OFFERTO "BIG ROM" ALLA JUVE, È STATA LA JUVE A INFORMARE TODD BOEHLY, PATRON DEI "BLUES", CHE GLI AVREBBE PRESENTATO UNA PROPOSTA D’ACQUISTO. MA ANCHE QUESTO PARTICOLARE È MEGLIO NASCONDERLO, ALTRIMENTI SI RISCHIA DI..”