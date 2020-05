DA LUNEDI’ ANCHE ROMA, LAZIO E NAPOLI TORNERANNO AD ALLENARSI – VIA LIBERA DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA DE LUCA: "SIAMO PRONTI AD ACCETTARE LA RICHIESTA DI DE LAURENTIIS CHE GARANTIRÀ TUTTE LE NORME DI SICUREZZA" – LA REGIONE LAZIO SEGUE L’ESEMPIO DI BONACCINI IN EMILIA – SE NON RIPARTE IL CAMPIONATO, IL TITOLO NON VIENE ASSEGNATO E SOLO 2 RETROCESSIONI…

Il Napoli potrebbe tornare ad allenarsi nei prossimi giorni. Lo riferisce il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha reso noto come il club di Aurelio De Laurentiis gli abbia chiesto di riprendere l'attività in sicurezza a Castel Volturno: "De Laurentiis mi dice che il Napoli può allenarsi perché a Castel Volturno ci sono tre campi e la possibilità di distanziare gli atleti di 20 metri - spiega De Luca - dividendo la squadra in gruppi che si recherebbero a Castel Volturno in orari diversi tra loro, senza l'uso comune delle docce, con trasporto individuale di ognuno di loro.

Ci sono tutte le condizioni per consentire gli allenamenti al Napoli. Ho detto a De Laurentiis che sottoporremo la sua proposta alla task force sanitaria ma credo che potremmo accettarla. De Laurentiis, garantisce la ripetizione del tampone due volte la settimana, e ha tutto l'interesse a tutelare la sua squadra". De Luca racconta come è nata proposta del Napoli: "Ci è arrivata una richiesta dal Calcio Napoli per poter tornare a fare gli allenamenti. Il presidente De Laurentiis mi ha mandato una lettera di sollecito e propone una ipotesi di lavoro estremamente interessante. Lo sport e anche gli allenamenti per le attività sportive di squadra non sono previste dal decreto nazionale".

"Se vengono garantite, come il presidente ci ha anticipato, tutte le norme di sicurezza, credo che sia ragionevole che nel momento in cui apriamo i cantieri e le fabbriche, possiamo consentire anche gli allenamenti al Napoli Calcio affinché la squadra sia pronta per una eventuale ripresa del campionato, ma per questo ovviamente decide il governo - continua De Luca - De Laurentiis ha detto che ci saranno tamponi ogni settimana. Credo che anche e soprattutto lui abbia interesse a tutelare la sua squadra".

LAZIO E ROMA

Anche Lazio e Roma pronte a tornare in campo lunedì. Dopo l’ordinanza dell’Emilia Romagna che ha dato il via libera dal 4 maggio agli allenamenti individuali per gli atleti degli sport di squadra, anche la Regione Lazio è pronta a ufficializzare la decisione che coinvolgerebbe Roma e Lazio. Sarebbero così già sei le squadre di serie A autorizzate ad allenarsi individualmente (dopo Bologna, Parma, Sassuolo e Spal) dalla prossima settimana. Al lavoro per decidere in tal senso ci sono anche la Regione Toscana e la Regione Campania.

E' stato nel primo pomeriggio il vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, a sollecitare la decisione: “La Regione Lazio faccia un'ordinanza per permettere agli atleti anche degli sport di squadra di tornare ad allenarsi. L'Emilia Romagna, e sembrerebbe anche altre regioni, con una ordinanza consente gli allenamenti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive Federazioni, non solo per gli sport individuali ma anche per quelli non individuali, eliminando così una discriminazione tra sport individuali e di squadra, assicurando il distanziamento sociale e senza assembramento. La Regione Lazio segua l'esempio e permetta ai calciatori e agli atleti delle altre discipline sportive, individuali e non, di riprendere gli allenamenti nei propri centri sportivi, garantendo tutte le disposizioni di sicurezza".