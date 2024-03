UNA LUPACCHIOTTA A STELLE E STRISCE! DURANTE LA PARTITA CONTRO IL SASSUOLO SUGLI SPALTI C’ERA ANCHE DAMIANO DEI MANESKIN INSIEME ALLA SUA FIDANZATA, LA STATUNITENSE DOVE CAMERON – LUI, TIFOSISSIMO DELLA "MAGGGGICA", INDOSSAVA UNA GIACCA DI PELLE E LA MAGLIETTA DELLA ROMA COL TRICOLORE SUL PETTO DEL 2001-2002. ANCHE L’ATTRICE E CANTANTE AVEVA INDOSSO UNA T-SHIRT DELLA ROMA (MA PIÙ RECENTE…)

Estratto da www.ilgazzettino.it

damiano david allo stadio con dove cameron 3

«Ciao a tutti, forza Roma!». Damiano David, il leader dei Maneskin, annuncia con un video (ripostato dall'account ufficiale della Roma) la sua presenza ieri sera all'Olimpico per Roma-Sassuolo. Giacca di pelle e maglietta della Roma d'ordinanza, Damiano però non è solo: con lui a tifare per la sua squadra del cuore c'è la nuova americanissima fidanzata, la cantante e attrice Dove Cameron.

La nuova coppia è apparsa in tribuna affiatatissima. Ma non è stato solo Damiano a vestire i colori della Magica, anche l'artista statunitense ha sfoggiato la t.short giallorossa. Il sito Whoopsee.it su Tik Tok ha rilanciato le immagini dei due allo stadio.

