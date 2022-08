MA ALLORA IL FAIR PLAY FINANZIARIO ESISTE ANCORA? - FINALMENTE L'UEFA SI ACCORGE CHE IL MERCATO DI MOLTI CLUB EUROPEI NON È SOSTENIBILE E PREPARA SANZIONI PER ALMENO 20 SQUADRE - NEL MIRINO DELLA UEFA CI SAREBBERO ANCHE JUVENTUS, MILAN, INTER E ROMA, CON I NERAZZURRI E I GIALLOROSSI CHE RISCHIEREBBERO DELLE RESTRIZIONI AL MERCATO (E UNA MULTA) A CAUSA DELLE PERDITE NEGLI ULTIMI TRE ANNI CHE SUPERANO I LIMITI IMPOSTI DI 30 MILIONI DI EURO - PROBLEMI ANCHE PER BARCELLONA, PSG E ARSENAL…

Juventus, Milan, Inter e Roma sarebbero tra le squadre nel mirino Uefa per il Fair Play finanziario, con nerazzurri e giallorossi che oltre ad una multa rischierebbero anche restrizioni al mercato. Lo riporta il quotidiano Times, secondo il quale il governo del calcio europeo dovrebbe annunciare a settembre una serie di provvedimenti che riguarderebbero in tutto 20 club, tra cui anche Psg, Barcellona e Arsenal.

LE ITALIANE

Secondo il Times, le sanzioni per Inter e Roma riguarderebbero la stagione 2020-21. Nerazzurri e giallorossi sarebbero già state allertate dall’Uefa, con cui avrebbero aperto un negoziato per ridurre i provvedimenti, che includerebbero comunque una multa e delle limitazioni al mercato. Secondo le attuali regole Uefa (destinate a cambiare alla fine di questa stagione), una squadra può avere solo 30 milioni di euro di perdite nell’arco di tre stagioni, anche se spese intelligenti come per giovanili e squadra femminile non vanno conteggiate.

Il governo del calcio europeo ha aperto un tavolo anche con Juventus e Milan, le altre due italiane coinvolte: la negoziazione porterebbe bianconeri e rossoneri a pagare semplicemente una multa. La loro situazione sarebbe infatti decisamente più leggera rispetto a quella che la Uefa darebbe a Inter e Roma: solo una sanzione economica, senza alcuna limitazione al mercato.

LE ALTRE

Problemi anche per Barcellona, Psg, Marsiglia e Monaco, che stanno tutte lavorando con l’Uefa per decidere l’ammontare della stagione economica, Nel mirino, sostiene Times, ci sarebbe anche l’Arsenal, i cui problemi riguarderebbero la stagione 2021-22. L’Uefa per l’anno appena concluso sta ancora aspettando i documenti completi dalle squadre: una volta ricevuti, avvierebbe la discussione. Le sanzioni dovrebbero essere rese pubbliche all’inizio di settembre.

