MA ANTONIO CONTE COSA VUOLE FARE NELLA VITA? TRATTA CON IL NAPOLI, FLIRTA CON IL MILAN E SOGNA UNA BIG EUROPEA: QUEL CHE È CERTO È CHE IL CALCIO ITALIANO NON PUO' PERMETTERSI LE RICHIESTE FARAONICHE DI "ANDONIO", CHE VORREBBE UN INGAGGIO DA 9 MILIONI DI EURO - IL NAPOLI GLI AVREBBE OFFERTO UN TRIENNALE DA 6 MILIONI ALL'ANNO PIU' 3 DI BONUS, MA VORREBBE TUTELARSI CON UNA CLAUSOLA DI BUONUSCITA IN CASO DI ROTTURA - IL SUO VICE CHRISTIAN STELLINI FA L'OCCHIOLINO AI ROSSONERI: "DEVONO COLMARE IL GAP CON L'INTER E LUI LO SA FARE..."

1. CONTE AL NAPOLI, 6 MILIONI PIÙ 3 SE VA IN CHAMPIONS. IL NODO È LA CLAUSOLA IN CASO DI ROTTURA (CORSERA)

Da www.ilnapolista.it

Conte al Napoli, 6 milioni più 3 per la Champions. Il nodo è la clausola in caso di rottura. Lo scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava.

La proposta c’è: base fissa di circa 6 milioni, come incentivo ulteriori 3 milioni per la qualificazione alla Champions. Con Conte si aprirebbe un ciclo di tre anni: questo il nodo. De Laurentiis è reduce da una stagione sbagliata e ha tre allenatori a libro paga. Non vuole commettere altri errori di questo tipo — e la scelta di Conte rappresenta in tal senso una garanzia — ma se il rapporto dovesse interrompersi prima della scadenza non intende far fronte allo stipendio di tutta la durata del contratto.

Clausola di tutela, dunque. Una buonuscita concordata in caso, ad esempio, di mancato raggiungimento dell’obiettivo Champions, che eviterebbe saluti amari da parte di entrambi. Le valutazioni di Conte, sensibile alla corte di De Laurentiis, e al momento quella del Napoli è l’unica proposta concreta che ha, si soffermano anche su questo aspetto. Il Napoli però prova a stringere: Conte è la prima scelta, d’intesa anche con il nuovo ds Manna.

De Laurentiis “sfida” Conte: per convincerlo bonus ricchissimi legati agli obiettivi (Messaggero)

De Laurentiis prova a cambiare un po’ le regole di ingaggio. Se uno dei problemi che deve superare per convincere Conte ad accettare una panchina al momento disastrata è quello dell’ingaggio, ecco che prova a sfidarlo. La strategia, scrive il Messaggero ripreso da Calcio e Finanza, è quella dei bonus. Ovvero: stipendio normale, ma bonus legati ai risultati ricchissimi. Insomma: vieni, vinci e guadagnerai ciò che chiedi.

Conte, De Laurentiis pensa a dei bonus per incentivarlo

“La sconfitta interna contro il Bologna, che porta il Napoli ad avere la qualificazione in Conference League come massimo obiettivo, ha portato De Laurentiis a rompere gli indugi e provare il tutto per tutto per riportare il tecnico salentino in Serie A. I contatti sono ripartiti dopo settimane di riflessioni reciproche, che avevano portato la candidatura di Stefano Pioli in pole position, visto il suo prossimo divorzio dal Milan. Ma, come detto, la situazione in casa Napoli richiede un intervento deciso verso un nome che possa scuotere l’ambiente e anche riportare il grande entusiasmo nella piazza che un anno fa festeggiava la scudetto”.

“Ma la trattativa per portare Conte al Napoli non sarà sicuramente facile. In primis c’è da trovare l‘accordo sull’ingaggio. Ma qui De Laurentiis è pronto a fare uno sforzo, soprattutto per quanto riguarda i bonus a obiettivi che si preannunciano molto ricchi per l’ex allenatore di Juventus e Inter. Un incentivo importante per spingere Conte ad accettare l’ennesima grande sfida nella sua carriera da tecnico, con l’obiettivo di aprire un ciclo vincente anche a Napoli”.

2. CONTE, PARLA IL VICE STELLINI: "MILAN? HA DA COLMARE IL GAP CON L'INTER E LUI LO SA FARE..."

Estratto da www.sportmediaset.mediaset.it

"La voglia di tornare in panchina di Antonio è tanta. Si è aggiornato e ha fatto un grande lavoro durante l’inverno perché vuole sempre migliorarsi e farsi trovare pronto". A parlare è Christian Stellini, il vice di Conte. Il tecnico salentino è stato accostato alla panchina del Milan ma anche a quella del Napoli.

"Nessuna preclusione verso alcun progetto. Come fai a non associare una grande squadra a un grande allenatore? Il Milan è una squadra forte: ha un gap da colmare con l'Inter. Pioli ha fatto un ottimo lavoro. La storia di Conte dice che prende squadre arrivate dietro e col suo lavoro colma il gap... Dicono che Leao non andrebbe d’accordo con Antonio? La storia di Conte fa propendere invece verso il fatto che con uno come lui potrebbe fare ulteriore step di crescita". […]

"Non è vero che Leao non fu preso all'Inter per colpa di Conte. Era in alternativa a Lukaku che era più pronto in quel momento. Nessuno ha mai scartato Leao. È una cosa ridicola aver tirato fuori questa storia".[…]

