30 gen 2023 13:50

MA AURELIONE NON ERA IL NEMICO? I TIFOSI DEL NAPOLI SONO PASSATI IN TEMPO RECORD DALLE CRITICHE A DE LAURENTIIS (DIMOSTRANDO DI CAPIRE POCO DI CALCIO) A OSANNARLO PER IL PRIMO POSTO IN SERIE A - IN UNA SERIE DI VIDEO APPARSI ONLINE SI VEDONO I FESTEGGIAMENTI DEI SUPPORTER PARTENOPEI CHE CANTANO CON IL LORO PRESIDENTE DOPO LA PARTITA VINTA CONTRO LA ROMA: "LA CAPOLISTA SE NE VA" - MENTRE IN UN ALTRO FILMATO UN GIOVANE CHIEDE A "ADL": "PRESIDÈ QUEST'ANNO LO VINCIAMO?" E LUI RISPONDE: "NO, LO PERDIAMO, MA CHE CAZZO DI DOMANDE FAI?!" - VIDEO