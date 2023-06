Estratto dell’articolo di Carola Uber per “Chi”

MASSIMO GILETTI E SOFIA GOGGIA IN PISCINA - FOTO CHI

Se ne parla da mesi e nei loro ambienti la questione viene ormai trattata come il segreto di Pulcinella, eppure Sofia Goggia e Massimo Giletti continuano a mantenere il totale riserbo sulla natura della loro relazione. Gli altri dicono che stanno insieme? Loro nicchiano.

Provano a farli confessare con domande dirette? Non confermano, né smentiscono. Danno loro di gomito con ammiccamenti maliziosi? E i due non nascondono di mal sopportare la curiosità sull’argomento.

sofia goggia premio guido carli 2023 2

Anzi, per tutta risposta alle indiscrezioni, non si lasciano sfuggire un solo gesto che vada oltre l’amicizia. Perlomeno quando si frequentano in pubblico. Che si frequentino anche da soli, però, è un dato di fatto. E se fin qui erano stati fotografati sempre in situazioni conviviali, o comunque in presenza di altre persone, le immagini di queste pagine li colgono invece in un contesto più intimo e riservato.

Risalgono a qualche giorno fa, quando la campionessa olimpica di sci si trovava a Roma per impegni di rappresentanza. Sofia era alloggiata all’Hotel Parco dei Principi ed è lì che, in tarda mattinata, l’ha raggiunta il giornalista, ex conduttore di Non è l’Arena (a fine aprile La7 ha chiuso all’improvviso la sua trasmissione). No, non l’ha raggiunta in camera (per quello che sappiamo) ma nella piscina dell’albergo, aperta anche agli ospiti esterni.

massimo giletti

È mattino già inoltrato, attorno alla vasca ci sono pochissime persone e i due sono sdraiati uno accanto all’altra sui lettini, lei in bikini, lui con uno slip bianco e nero con un disegno sul davanti che sembra il muso di un gorilla. Hanno la pelle già abbronzata, chiacchierano, entrano in acqua per una breve nuotata – lei si era portata occhialini e pinnette, lui la maschera col boccaglio – prendono il sole e poi di nuovo in acqua per rinfrescarsi, ma sempre a distanza di sicurezza. […]

MASSIMO GILETTI SOFIA GOGGIA STRISCIA LA NOTIZIA

A un tratto in piscina compare anche Pamela Prati; passa davanti a loro due, ma non li saluta, anzi, li ignora proprio (anche se di Giletti lei è stata ospite a Non è l’Arena ai tempi dell’affaire Mark Caltagirone) e va a sdraiarsi poco lontano.

MASSIMO GILETTI SOFIA GOGGIA STRISCIA LA NOTIZIA

La Goggia e Giletti s’incupiscono, non si sa se per il mancato saluto o per la fine della privacy... fatto sta che di comune accordo decidono di andarsene. Raccolgono le loro cose: lui si veste, lei indossa l’accappatoio dell’albergo ed entrano. Qui i fotografi li perdono di vista: per quello che ne sanno, potrebbero essere andati al ristorante, ma anche altrove... Riappaiono solo due ore dopo, quando escono dall’hotel separatamente. […]