MA CHE CALCIO COMBINATE? - IL BAYERN MONACO FURIOSO PER UNA SVISTA CLAMOROSA DELL'ARBITRO DURANTE LA PARTITA CONTRO L'ARSENAL, FINITA 2-2 - DURANTE IL SECONDO TEMPO DEL MATCH, IL PORTIERE DEI "GUNNERS", DAVID RAYA, PASSA IL PALLONE AL COMPAGNO DI SQUADRA GABRIEL CHE, FORSE IN PREDA A UN MOMENTO DI DISTRAZIONE, FERMA LA PALLA CON LE MANI E LA SPOSTA, PRIMA DI RIMETTERLA IN GIOCO - NONOSTANTE L'EVIDENTE FALLO, TRA L'ALTRO AVVENUTO IN AREA, IL DIRETTORE DI GARA NON HA FISCHIATO IL RIGORE - L'IRA DEI BAVARESI: "PARTITA FALSATA" - VIDEO

Alucinad lo que ocurrió en el Arsenal Bayern. Nyberg pita para dar inicio al juego, Raya se la pasa a Gabriel y este la coge con la mano. Es penalti. Según Tuchel, no lo sancionó porque fue “un error de niños”. pic.twitter.com/nwRCGXzj4t — Andoni Otxotorena (@andoniotxo_) April 10, 2024

David Raya e Gabriel si rendono protagonisti di un pasticcio difensivo che poteva avere conseguenze ben più gravi. Tutto è accaduto nel corso di Arsenal-Bayern Monaco valida per l'andata dei quarti di Champions terminata con il punteggio di 2-2. Il portiere dei Gunners era pronto a rimettere la palla in gioco per un calcio di rinvio dalla sua area piccola. Il direttore di gara, l'arbitro svedese Nyberg, fischia per far iniziare il gioco proprio al portiere dei Gunners. Raya vede Gabriel appostato di fianco a lui in area di rigore e gli passa la palla.

In quel momento però accade l'incredibile. Il difensore dell'Arsenal, evidentemente in preda a un momento di distrazione, ferma la palla con le mani e la sposta. Gabriel si abbassa per fermare la sfera per poi far iniziare lui l'azione con i piedi. In campo, come si evince dai video che stanno circolando sui social, Harry Kane è il primo a richiamare l'attenzione dell'arbitro. Di fatto Gabriel fermando la palla con le mani dopo essere stato servito dal portiere Raya, ha commesso fallo. L'arbitro avrebbe dovuto assegnare calcio di rigore per il Bayern Monaco. […]

