QUALCUNO RICORDA CHE IL CALCIATORE TURCO IN QUEL PERIODO EBBE UNA SBANDATA PER AIDA YESPICA

MOURINHO DISSE CHE...

https://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/ldquo-mourinho-disse-ozil-che-sua-ragazza-era-stata-letto-tutti-276913.htm

https://m.dagospia.com/perez-spiega-perch-eacute-il-real-ha-scaricato-ouml-zil-in-testa-solo-le-donne-62481

ozil erdogan

1 - FLORENTINO PEREZ, SPUNTA IL NUOVO AUDIO: COINVOLTO MOURINHO E LA FIDANZATA DI OZIL

Matteo Oneto per https://www.calciotoday.it

Ne ha avuto per tutti Florentino Perez, presidente di uno dei Real Madrid più vincenti di sempre. Dai Galacticos alla decima, l’uomo che ha contribuito a far entrare sempre di più il club nella leggenda ora è al centro della scena per degli audio sconvolgenti.

L’ultimo, pubblicato da El Confidencial, riguarda Mesut Ozil, trequartista tedesco arrivato nel 2018 in Spagna come uno dei tanti grandi colpi di mercato di Florentino Perez. L’audio pubblicato però non riguarda trattative o scelte tecniche, bensì la vita amorosa del giocatore.

mourinho ozil 1

Mesut Ozil prima di arrivare a Madrid aveva preso una decisione importante nella sua vita extracalcistica: “Ha lasciato la sua fidanzata – spiega Florentino Perez – per un’altra donna, una modella di Milano” che secondo alcune indiscrezioni sarebbe Aida Yespica. La vera rivelazione arriva però quando inizia ad essere coinvolto Josè Mourinho, allora tecnico delle merengues.

aida yespica ozil mourinho perez

Perez spiega: “Mourinho si avvicinò a Ozil e gli disse che quella ragazza se l’erano fatta tutti i giocatori dell’Inter, quelli del Milan e pure i rispettivi staff tecnici”. Parole forti che adesso sono diventate di pubblico dominio e di sicuro non faranno piacere ai diretti interessati.

Così come di sicuro non possono essere stati raccolti in maniera positiva gli insulti a Luis Figo e Raul, che in campo sono stati trascinatori del super Real dei galacticos. Negli ultimi audio c’è spazio anche per Guti: “E’un idiota che sta lì come una capra”. Per ora da diretti interessati non sono arrivate risposte ufficiale al presidente del Real Madrid.

aida yespica

2 - AIDA YESPICA RACCONTA A SPORTMEDIASET TUTTA LA VERITÀ SULLA SUA PRESUNTA STORIA CON OZIL

Da https://www.leichic.it - 11 Settembre 2013

Aida Yespica, recentemente protagonista delle cronache sportive per il suo presunto coinvolgimento nella separazione tra il Real Madrid e il calciatore tedesco Mesut Özil, ha rilasciato un’intervista al sito internet Sport Mediaset, nella quale ha voluto raccontare la sua versione dei fatti. Ecco che cosa ha dichiarato.

“Ho conosciuto Mesut Özil due anni fa. Prima ci siamo incontrati a Madrid in discoteca, poi lui è venuto a Milano una sola volta. Non c’entro nulla con la sua separazione dal Real Madrid. Respingo qualunque coinvolgimento e qualunque notizia relativa a spese folli che il calciatore abbia sostenuto per me”. Aida Yespica si sfoga in esclusiva con Sport Mediaset e lo fa direttamente da Malibu dove, da otto mesi, si è trasferita e vive con il nuovo fidanzato, l’esperto di finanza Roger Jenkis (ex di Elle McPherson) che vanta un patrimonio di circa 350 milioni di euro.

aida yespica

Aida, suo malgrado, si è trovata sui media di tutto il mondo dopo rivelazioni di “El Mundo”che ha raccontato quanto i “blancos” avessero voglia di disfarsi del centrocampista turco, ora all’Arsenal, dato che le sue prestazioni ormai incidevano in modo negativo sulla squadra. Motivo, appunto, i continui viaggi a Milano e a Parigi che Özil faceva per passare anche una sola notte con Aida (prenotava un volo privato ogni due settimane, spendendo quasi 18mila euro per volta). Poi la mattina si presentava agli allenamenti distrutto e da qui la rottura con il Real.

“Di vero c’è che io e Mesut dopo l’incontro a Madrid, ci siamo scambiati i numeri di telefono. Poi una sera a sorpresa mi chiama e mi dice: “Sono a Milano, ci vediamo?”. Così l’ho raggiunto e siamo andati a cena in uno dei locali più rinomati della città, senza nasconderci. Un locale dove all’esterno è sempre pieno di fotografi. Poi se ha usato l’aereo privato per raggiungermi, io che cosa ne posso sapere”, dice la showgirl.

ozil

“Abbiamo trascorso la serata in allegria, ci siamo divertiti, poi ci siamo persi di vista. Oggi so che lui è felicemente fidanzato, io idem”. Si è trattato di un semplice flirt? “La chiamerei bella amicizia e poi lui è più giovane di me e anche più basso! Concretamente ci siamo visti poche volte non capisco perché tirar fuori questa notizia così poco attuale o meglio direi vecchia”.

Perché si è ritrovata al centro di questo gossip? “Perché il mio nome fa notizia. Pensi che il mio fidanzato stava scattando un servizio per GQ America quando lo hanno chiamato due giornalisti da Londra per chiedergli se fosse vera la storia tra me e Ozil. Lui mi ha guardato scioccato. Da otto mesi siamo inseparabili ventiquattro ore su ventiquattro. Di certo queste notizie danno fastidio”.

mezul ozil e la moglie 2 mezul ozil e la moglie 1 mourinho ozil