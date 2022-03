MA CHI GLIELO FA FARE A SALAH DI PASSARE DAL GIOCO DI KLOPP A QUELLO DI ALLEGRI? - LA JUVE DOPO L'ADDIO DI DYBALA FA UN PENSIERINO SULL'ATTACCANTE EGIZIANO DEL LIVERPOOL, ANCHE SE L'OPERAZIONE È DIFFICILE - IL GIOCATORE HA UN CONTRATTO IN SCADENZA NEL 2023, VUOLE CAMBIARE ARIA MA ANCHE MIGLIORARE IL SUO ATTUALE INGAGGIO: I BIANCONERI PERÒ, DOPO TUTTE LE ROVINOSE ELIMINAZIONI DALLA CHAMPIONS E LO STILE POCO OFFENSIVO DI "ACCIUGHINA", NON HANNO UN GRANDE APPEAL...

Giovanni Albanese per www.gazzetta.it

fotomontaggio di salah in maglia juve 3

La Juve sta cambiando pelle. Per rilanciare e tentare il raddoppio, in Serie A e anche in Champions. Lo scorso mercato di gennaio è stato l’antipasto di un banchetto che dovrebbe proseguire la prossima estate, con i dirigenti bianconeri in prima fila per i piatti migliori.

Scelta la linea del rinnovamento, con un occhio ai conti e la mente aperta ad eventuali investimenti funzionali, si va spediti anche sui nomi di prim’ordine. Fuori Dybala (scelta irrevocabile), gli uomini mercato della Signora hanno chiesto informazioni per Mohamed Salah.

fotomontaggio di salah in maglia juve 2

fotomontaggio di salah in maglia juve 1

La situazione dell’attaccante egiziano del Liverpool è da catalogare tra quelle più complesse da approfondire, ma il fatto che il club abbia deciso di spingersi fino a un sondaggio per lui è piuttosto significativo su quanto e come voglia dare continuità alle proprie ambizioni sul mercato, senza porsi troppi limiti.

mohamed salah

Mohamed Salah ha un contratto in scadenza nel 2023, vuole cambiare aria ma anche migliorare il suo attuale ingaggio di circa 12 milioni netti a stagione. La Juve non si nega la possibilità di portare a Torino un nuovo top player, l’agevolazione del Decreto crescita consente di beneficiare di una tassazione inferiore (del 25%) e dunque di essere poco più competitivi sulla proposta a lordo.

Vale per Salah come per altri: è questo il motivo per cui la Signora sta lavorando su diverse piste dall’estero, da Rudiger, a Jorginho, allo stesso Pogba. Salah alla Juve è un’operazione abbastanza difficile, ma mai dire mai. Vlahovic a gennaio docet.

