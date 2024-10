17 ott 2024 16:43

MA COME HA FATTO LA KENIOTA RUTH CHEPNGETICH A CORRERE UNA MARATONA PIÙ RAPIDAMENTE DEGLI UOMINI? - A CHICAGO LA 30ENNE HA DEMOLITO IL MURO DELLE 2 ORE E 10 MINUTI (4 SECONDI IN MENO) - MA C'E' QUALCOSA CHE NON TORNA: L'ATLETA NON HA NESSUNA ESPERIENZA IN PISTA E SI ALLENA SENZA ISTRUTTORE SULLE COLLINE DI NGONG, VICINO A NAIROBI - L'OMBRA DEL DOPING SUGLI ATLETI KENIANI: 200 SONO ATTUALMENTE SOSPESI...