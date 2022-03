14 mar 2022 19:03

MA DOVE LO TROVANO UN ALTRO CHE SPENDE 1,4 MLD DI € IN 10 ANNI? "AL KHELAIFI E LEONARDO, ANDATEVENE LONTANO DALLE NOSTRE TERRE" – INCREDIBILE A PARIGI: DOPO I FISCHI CONTRO NEYMAR E MESSI LA TIFOSERIA DEL CLUB PARIGINO HA IMBRATTATO CON SCRITTE E INSULTI IL CENTRO SPORTIVO E IL PARCO DEI PRINCIPI INVITANDO IL MUNIFICO PATRON CHE HA BUTTATO PETRODOLLARI PER NON VINCERE LA CHAMPIONS A CAMBIARE ARIA - CHI RISCHIA PER ORA E' LEONARDO, A UN PASSO DALL'ADDIO...