MA JEAN TODT SI E’ IMBUCATO ALLA CERIMONIA DEGLI OSCAR? L'EX PRESIDENTE DELLA FIA, GIÀ DS DELLA SCUDERIA FERRARI AI TEMPI D'ORO DI SCHUMACHER, ERA BELLO PACIAROTTO IN PRIMA FILA DURANTE IL GALA PER LA CONSEGNA DEGLI ACADEMY AWARDS. COME MAI? NESSUNA SORPRESA: TODT È IL COMPAGNO DI MICHELLE YEOH, L'ATTRICE MALESE DI ORIGINI CINESI CHE HA VINTO L'OSCAR (LA PRIMA ASIATICA A RIUSCIRCI) COME MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA PER IL FILM "EVERYTHING, EVERYWHERE, ALL AT ONCE"...

Estratto da motorbox.com

michelle yeoh jean todt

Nella notte italiana, o meglio sarebbe dire stamattina presto, è andata in scena la 75° serata di gala per la consegna degli Academy Awards, per gli amici degli ''Oscar'' del cinema. I nottambuli più attenti si saranno accorti che in prima fila, in mezzo al cast del film Everything, everywhere, all at once, vero trionfatore della notte degli Oscar, era seduto un volto familiare a tutti i tifosi italiani della Ferrari e, più in generale, agli appassionati di sport motoristici, quello di Jean Todt, ex navigatore dei rally e direttore di Peugeot tra gli anni '60 e i '90, numero uno della Scuderia Ferrari tra il 1993 e il 2009, gli anni d'oro di Michael Schumacher, e presidente della FIA per ben 12 anni, dal 2009 al 2021.

jean todt michelle yeoh

C'è chi ha pensato che dopo aver mietuto successi nel mondo del motorsport, sollevando trofei e ricoprendo cariche prestigiose, si sia dato al cinema, magari al ruolo di produttore, ma la verità è molto pià semplice: Jean Todt è il compagno di Michelle Yeoh, l'attrice malese di origini cinesi che ha vinto l'Oscar (la prima asiatica a riuscirci) come migliore attrice protagonista proprio per il film in questione, vero mattatore della serata.

(…)

jean todt michelle yeoh