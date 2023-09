4 set 2023 12:48

MA NON SI DOVEVANO PUNIRE I RAZZISTI? “LUKAKU NEGRO DE MERDA” – NEL PRE-PARTITA DELLA SFIDA CONTRO LA ROMA CORI E INSULTI CONTRO L’ATTACCANTE BELGA DA PARTE DI QUALCHE CANE SCIOLTO NEL SETTORE OSPITI OCCUPATO DAI TIFOSI ROSSONERI - IL COMUNICATO DI CONDANNA DEL MILAN: “NEL NOSTRO CLUB NON C'E' SPAZIO PER DISCRIMINAZIONE E INTOLLERANZA. CI IMPEGNEREMO PER INDIVIDUARE I RESPONSABILI” – VIDEO