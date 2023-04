MA PERCHE’ GLI HOOLIGAN DEL FEYENOORD SI TROVANO A PASCOLARE PER ROMA NONOSTANTE IL DIVIETO DI TRASFERTA? TENSIONE ALLE STELLE: I TIFOSI OLANDESI ARRIVANO NELLA CAPITALE E MINACCIANO DI ASSALTARE LA BARCACCIA GIA’ DEVASTATA NEL 2015 - NELLA NOTTE GLI ULTRAS ROMANISTI HANNO PROVATO A RAGGIUNGERE IL PUB AL COLOSSEO IN CUI GLI HOOLIGAN ERANO RIUNITI. LA POLIZIA HA EVITATO IL PEGGIO – VIDEO

20.04.2023, Roma?? looking for Fayenoord?? in Shamrock Pub, but Feyenoord remain hidden in the pub and police block Roma. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/z3RJxTaADH — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) April 20, 2023

Nessun incidente per ora. Ma se il bilancio delle ore che precedono Roma-Feyenoord rimane positivo, il merito è esclusivamente delle forze dell’ordine che stanotte hanno evitato disordini tra alcuni tifosi italiani e quelli olandesi che da ieri hanno iniziato a raggiungere la Capitale nonostante il divieto di trasferta imposto dalla Prefettura.

Ieri sera a Roma una trentina di ultras arrivati dall’Olanda hanno deciso di brindare all’interno del pub Shamrock in zona Colosseo e inneggiare al Feyenoord. Il tutto è stato documentato e postato sui social: una mossa che sarebbe potuta costare cara agli olandesi. Poco prima di mezzanotte un nutrito gruppo di ultras locali - circa 200 - hanno cercato di raggiungere il locale con intenzioni tutt’altro che pacifiche: molti erano incappucciati o con caschi in testa, altri armati di bastoni. La spedizione punitiva non ha fortunatamente sortito alcun effetto: merito della polizia che, in poco tempo, è riuscita a disperdere il gruppo. L’attenzione resta massima in vista della partita di stasera tra Roma e Feyenoord

