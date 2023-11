MACELLERIA SUDAMERICANA - LE BOTTE TRA I TIFOSI ARGENTINI E LA POLIZIA BRASILIANA AL MARACANA' RISCHIANO DI LASCIARE STRASCICHI PESANTI PER LE DUE NAZIONALI - DINIZ, IL C.T. AD INTERIM DELLA "SELEÇAO", È GIÀ SUL PIEDE DI PARTENZA E MOLTI CHIEDONO A GRAN VOCE L'ARRIVO DI ANCELOTTI (BOCCIATO DAL PRESIDENTE BRASILEIRO LULA) - LA SQUADRA CAMPIONE DEL MONDO NON SE LA PASSA MEGLIO: IL C.T. SCALONI HA ALIMENTATO DUBBI SUL SUO FUTURO E I CALCIATORI… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Filippo Maria Ricci, Maria Di Filippo per la "Gazzetta dello Sport"

Violenza sugli spalti, sorpresa in campo, incertezza in panchina. L’ultimo Brasile-Argentina resterà nella storia […]. E lascia due c.t. sull’orlo di una crisi di nervi: lo sconfitto Diniz e il vittorioso Scaloni accomunati dall’incertezza sul proprio futuro.

La partita è iniziata con mezzora di ritardo perché dopo gli inni nazionali nel settore ospiti, […] erano scoppiate varie risse con intervento brutale della polizia: manganellate, sangue e teste argentine rotte. Di fronte alla violenza il Dibu Martinez ha provato a sistemare le cose da solo andando ad affrontare i poliziotti. Leo Messi, preoccupato perché nel settore c’erano anche i famigliari dei giocatori, ha ritirato la squadra. Che è tornata solo quando ha ricevuto notizie rassicuranti. I record In campo tensione, 42 falli, scaramucce varie. Grazie a un gol di Otamendi è finita 1-0 per l’Argentina. Un risultato storico: è il primo ko casalingo della Seleção nella storia delle qualificazioni al Mondiale.

Triste record di Fernando Diniz, c.t. ad interim del Brasile che ne aveva già collezionato un altro: per la prima volta la nazionale verdeoro aveva rimediato due sconfitte consecutive sulla strada verso il Mondiale (Colombia e Uruguay), rovesci che ora sono diventati tre. Il tecnico che ha appena portato il Fluminense alla storica conquista della sua prima Libertadores ha fatto un punto (in casa col Venezuela) su 12 nelle ultime 4 partite e ora il Brasile è sesto in classifica. Il Mondiale non è in pericolo perché dal Sudamerica entrano 6 squadre su 10, e una va ai playoff, però è chiaro che l’esigente torcida brasiliana felice proprio non è.

Il nome di Carlo Ancelotti girava vorticosamente tra Rio e San Paolo già prima della sfida. Figuratevi ora […] Al pressing brasiliano ha risposto con un cenno di assenso, ma a una condizione: il mancato rinnovo del suo accordo con il Madrid. E qui il discorso è aperto: nei giorni scorsi scriba vicini alla Casa Blanca hanno fatto sapere che Florentino Perez non solo non ha ancora deciso, ma vedrebbe di buon occhio il prolungamento del contratto di Ancelotti. […]

Ma se il Brasile piange l’Argentina non ride. Perché dopo il “maracanazo”, Lionel Scaloni ha sganciato una bomba annunciando una pausa di riflessione. Non sono (ancora) dimissioni, ma un avvertimento indirizzato al “Chiqui” Tapia, il presidente federale. Con il quale Scaloni ha già avuto problemi al momento del rinnovo del contratto e si lamenta per problemi di carattere organizzativo che hanno finito per logorarlo. La notizia, totalmente inattesa, ha sorpreso tutti, De Paul ha parlato di “shock”, e vedremo come andrà a finire. L’Argentina rischia di trovarsi senza allenatore, come il Brasile.

