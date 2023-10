MAGIC MOMENT - MAGIC JOHNSON DIVENTA IL QUARTO ATLETA PROFESSIONISTA AD ENTRARE NEL CLUB DEI MILIARDARI - L'EX STELLA DELLA NBA, CHE SI È RITIRATO NEL 1991 DOPO ESSERE RISULTATO POSITIVO ALL'HIV, HA UN PATRIMONIO STIMATO DI 1,2 MILIARDI DI DOLLARI - DOPO AVER LASCIATO LA CARRIERA DA CESTISTA, JOHNSON HA FATTO UNA SERIE DI INVESTIMENTI IN DIVERSI SETTORI CHE VARIANO DALL'IMMOBILIARE, CATENE DI CINEMA E CAFE', MA ANCHE…

magic johnson7

(ANSA) - Earvin 'Magic' Johnson, leggenda della Nba, è diventato miliardario. Johnson è il quarto atleta professionista a raggiungere il traguardo, grazie a una fortunata carriera post-basket da investitore in squadre professionistiche, cinema, caffè Starbucks e fornitore di assicurazioni sanitarie. A incoronarlo nel club dei miliardari e' Forbes, la rivista Usa di economia, secondo la quale il patrimonio dell'ex campione Nba ammonta a 1.2 miliardi di dollari.

MAGIC JOHNSON

Johnson, ritirato dalla Nba nel 1991 dopo essere risultato positivo all'Hiv, possiede una quota di minoranza degli Washington Commanders, squadra della Nfl, dopo l'acquisto del team da parte del miliardario Josh Harris per 6,05 miliardi di dollari; nel suo portafoglio anche quote di tre squadre professionistiche di Los Angeles: le Los Angeles Sparks della Wnba (la Nba femminile), i Los Angeles Dodgers della Mlb (baseball) e il Lafc della Mls (calcio). Forbes calcola il patrimonio in 1,2 miliardi di dollari grazie alle quote in queste squadre e a grossi investimenti in vari settori, tra cui una partecipazione del 60% della società di assicurazioni sulla vita EquiTrust, comprata nel 2015.

magic johnson3

EquiTrust rappresenta la fetta più grande del patrimonio di Johnson. Dal momento dell'acquisto, gli asset della compagnia sono saliti da 16 a 26 miliardi di dollari, con un fatturato annuo di circa 2,6 miliardi. Negli ultimi 30 anni Johnson ha lanciato una catena di cinema in collaborazione con Loews. In particolare, ha creato sale in quartieri abitati in prevalenza da afroamericani nelle più grandi città statunitensi, tra cui Los Angeles, Atlanta, Houston e New York. Ha anche istituito una joint venture al 50% con Starbucks per aprire caffè nei quartieri neri. Il 12 volte all star della Nba possiede anche una quota di minoranza di un impianto di imbottigliamento della PepsiCo fuori da Washington, acquistata nel 1990 per 60 milioni di dollari con l'investitore Earl Graves.

magic johnson 23 magic johnson2 magic johnson5 magic johnson larry bird MAGIC JOHNSON IN They Call Me Magic magic johnson8 magic johnson6 magic johnson michael jordan magic johnson annuncia di essere sieropositivo magic johnson9 magic johnson annuncia di essere sieropositivo magic johnson annuncia di essere sieropositivo magic johnson