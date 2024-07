17 lug 2024 15:51

MAI 'NA GIOIA PER KYLE WALKER - NEANCHE IL TEMPO DI SMALTIRE LA SCONFITTA IN FINALE DI EURO2024 CHE IL DIFENSORE INGLESE FINISCE IN TRIBUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL SECONDO FIGLIO AVUTO CON L'AMANTE, LAURYN GOODMAN - IL CALCIATORE, CHE AVEVA DUE FAMIGLIE PORTATE AVANTI IN SEGRETO (MEJO DE' SCALFARI!), È STATO SEGUITO IN GERMANIA PER GLI EUROPEI SIA DALLA MOGLIE, ANNIE KILNER CHE DALLA GOODMAN, ANCHE SE LA DONNA HA...