MAI 'NA JOYA PER TOTTI - L'EX PUPONE PARLANDO CON "SKY SPORT" TORNA SULL'AFFARE DI MERCATO DYBALA, ACCOSTATO ANCHE ALLA ROMA: "TUTTORA LO SENTO MA PENSO SIA FINITA. SE DIPENDESSE DA LUI CI SAREBBE UNA BUONA SPERANZA. MI SONO ESPOSTO UN PO' DI PIÙ. PELLEGRINI LO VORREBBERO TUTTI. A ZANIOLO HO CONSIGLIATO DI RESTARE. LA NAZIONALE DEVE CRESCERE, SE I GIOCATORI NON HANNO ATTACCAMENTO È MEGLIO CHE CAMBINO SPORT"

Francesco Balzani per www.leggo.it

totti dybala

Francesco Totti è tornato a parlare di Roma e lo ha fatto ai microfoni di Sky, a margine dell'evento d'inaugurazione del Conti Sport City, il nuovo circolo di Bruno Conti, altra leggenda giallorossa.

Quanto deve crescere la Nazionale?

«Deve crescere tanto, per ottenere risultati importanti devi avere esperienza e grandi calciatori oltre che al gruppo. Sono sicuro che piano piano tornerà una grande nazionale».

totti dybala

Quando nella Nazionale vengono meno leader come Chiellini, cosa si deve fare?

«Il mix tra giovani e veterani è sempre importante averlo. È tutto in mano al ct che deve gestire il gruppo e far crescere i giovani facendogli capire cosa significa questa maglia».

Che emozione hai provato a vedere Pellegrini con la 10 in Nazionale?

«Potrebbe essere il nuovo 10 della Roma ma conoscendolo non credo voglia prenderla. È fondamentale, duttile, tutte le squadre lo vorrebbero».

Gli daresti la 10?

totti calciotto

«Io non c'entro più nulla con questo, è la società che deve decidere in caso con il calciatore».

Rimangono ancora non maturi i tempi per un tuo ritorno nella Roma?

«Non maturi è una parola troppo forte. Ognuno ha il suo modo di lavorare, è rispettabilissimo. Loro stanno facendo un ottimo lavoro e stanno raccogliendo i frutti».

Cosa consiglieresti a Zaniolo?

«Ho già parlato con Nicolò tempo fa, gli ho dato qualche consiglio ma non so se lo ha recepito. Se dovesse rimanere a Roma, deve capire l’importanza di questa maglia, soprattutto per onorare i tifosi che quest’anno hanno fatto qualcosa di diverso per questa squadra. Poi la scelta spetterà a lui. A lui e alla società se lo vuole vendere. Io saprei cosa fare con Zaniolo».

totti 10

Il tuo attacco sarebbe Abraham, Dybala, Pellegrini, Zaniolo?

«Sono tanti 4 in attacco. La scelta starebbe a Mourinho, ma non credo che ci sarà questo dubbio»

È stato più bravo Zanetti di te a convincere Dybala?

«Non tocco questo argomento».

Dybala-Lukaku sarebbe una coppia formidabile.

«L’estro di Dybala e la forza fisica di Lukaku, sarebbe un binomio top. Tutti gli allenatori li vorrebbero insieme».

francesco totti foto mezzelani gmt 095

Ti aspettavi il ritorno di Pogba?

«Non pensavo potesse tornare, quando fai delle scelte e vai in squadre top, hai tante possibilità».

Senti spesso Maldini. Quello che ha fatto rimane un miracolo calcistico.

«Ho sempre detto che nel calcio ci devono essere calciatori e ex calciatori che sanno di calcio. Metterlo dentro un club dove è stato 30 anni è un vantaggio per il Milan».

Non si sa ancora il futuro di Ibrahimovic.

«Dovrà fare la scelta giusta anche perché ho sentito che si è operato di nuovo. Non ha più 20 anni, sta a lui scegliere se continuare o meno. Se deve fare una partita ogni 4, ci penserei molto».

FRANCESCO TOTTI

C’è ancora questa voglia di Nazionale come ai tuoi tempi?

«Se in un calciatore non c’è l’attaccamento alla Nazionale è meglio che cambi sport. Più importante di quello non c’è nulla. Ci deve essere per forza questo attaccamento, se non fosse così, ci sarebbe qualcosa che non torna».

Perché non tocchi l'argomento Dybala?

«Perché io so come è andata. Tuttora lo sento ma penso sia finita. Non dipende solo da Dybala. Se dipendesse da lui ci sarebbe una buona speranza. Mi sono esposto un po' di più».